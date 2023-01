Bosanski vladarski dvor u Kraljevoj Sutjesci prvi put spomenut na današnji dan 1341. godine

Vrh obronka vještački zaravnjen

Prostor osiguran kamenim podzidom

Stolno mjesto bosanskih vladara

Ukupna površina kraljevskog dvora je oko 1.490 kvadrata.

Postoji pedesetak podataka koji spominju Sutjesku kao mjesto u kojem su bosanski vladari obavljali svoje službene dužnosti.

Od vremena kralja Tvrtka I postaje najvažnije stolno mjesto bosanskih vladara, u kojem je izdato najviše isprava kraljevske kancelarije.

Pored kralja Tvrtka I čiji dokumenti potječu iz perioda od 1378. do 1390.godine, u Sutjesci su izdavali povelje kraljevi Dabiša (od 1392. do 1395.godine) i kraljica Jelena (1397. godine), Ostoja (1399. godine), Tvrtko II (1407. godine), Stjepan Ostojić (1419. godine), zatim opet Tvrtko II (od 1423. do 1443. godine) i Tomaš (od 1446. do 1457. godine), saopćeno je iz Općine Kakanj.