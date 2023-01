Za nekoliko dana BiH postaje posljednja granica odbrane EU od šverca cigareta

Ravnopravan partner

Bitna saradnja

- Ukoliko imate neusaglašene poreske, carinske i druge politike, akcizne prije svega, onda, naravno, iz zemalja koje imaju niže akcize dolazi do prelijevanja, odnosno roba s nižim cijenama nelegalnim putem dolazi u druge zemlje. Isto tako, regionalni kontekst je još važniji u smislu borbe protiv nelegalne trgovine u zemljama regiona jer, jednostavno rečeno, ukoliko imate neku zemlju u okruženju u kojoj takva vrsta trgovine cvjeta, vrlo je teško ostati imun, bez obzira na sve akcije koje pojedine države preduzimaju - kazao je Grabovac.

Povećane mjere

- Možemo očekivati da će oni još više zaštititi svoje tržište iako je to i dosad bilo na visokom nivou u odnosu na BiH, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i dr. zemlje iz regiona. Ipak mislim da je ovdje bitnija saradanja BiH sa Srbijom i Crnom Gorom jer uglavnom se tim putevima roba nelegalno i izvozi, ali i uvozi u BiH. Pogotovo roba iz Crne Gore, mada smo svjedoci da su i tamo preduzete velike akcije te je u velikoj mjeri to uticalo na smanjenje crnog tržišta u BiH - rekao je Grabovac.

Sam regionalni kontekst je vrlo bitan, dodaje Grabovac te ističe da, što se tiče Hrvatske, ona će, sigurno, još povećati mjere predostrožnosti, s obzirom na to da je preuzela te obaveze i da je ona sada granica između zemalja koje nisu članice EU.

Zaključci panela

Hrvatska je napravila puno u suzbijanju nelegalne trgovine duhanskim proizvodima, a neke od najvažnijih mjera su povećanje nadzora koje je rezultiralo pozitivnim rezultatima u rastu zapljena, kao i smanjenje količine dozvoljenog unosa duhanskih proizvoda iz država koje nisu članice EU, kao, naprimjer, Bosne i Hercegovine.

U EU se bilježi rast potrošnje ilegalnih cigareta, dok u Hrvatskoj taj udio nastavlja padati te se smanjio na 6 posto, pokazao je izvještaj KPMG-a o potrošnji ilegalnih cigareta u EU. Ipak, i dalje postoji relativno visok udio rezanog duhana koji dolazi na tržište bez plaćanja akcize i poreza u RH, pokazalo je istraživanje IPSOS-a, zbog čega je važan kontinuiran napor u suzbijanju nelegalnih tokova.

- Carinska uprava je prošle godine zaplijenila više od 18 miliona cigareta te više od 90 tona duhanskih prerađevina (rezanog duhana, duhana u listu, duhana za nargile), a u ovoj godini više od 3,5 miliona cigareta i 72 tone duhana. Iz trendova koje pratimo vidljivo je da se u posljednjih pet godina bilježi snažan intenzitet suzbijanja krijumčarenja cigareta, što za posljedicu ima svođenje tog oblika krijumčarenja na najniže historijske razine od osamostaljenja Hrvatske - ukazao je direktor Carinske uprave Hrvatske Mario Demirović.

Smanjenje nezakonite prodaje cigareta je pokazatelj da su hrvatske vlasti mnogo učinile na suzbijanju šverca. Poslodavci očekuju da će imati koristi od članstva u Šengenu.

- U HUP-u vidimo izražene pozitivne učinke ulaska u Šengen, ali moramo biti svjesni da će to institucijama biti dodatni izazov u kontroli ilegalnih tokova, a tu je svakako u kontekstu Hrvatske i dalje prisutan problem ilegalnog tržišta duhanskih proizvoda u kojem ostvarujemo napredak, ali je on i dalje prisutan - izjavila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber i napomenula i na činjenicu na koju ukazuju poslodavci i pojedini ekonomisti u Bosni i Hercegovini, a to je da bi eventualni dodatni znatni rast akciza pogoršao problem.

- Bilo kakav nagli značajniji rast minimalnih akciza na te proizvode u Hrvatskoj može ozbiljno utjecati na povećanje nelegalne trgovine, s obzirom na to da graničimo s državama koje imaju značajnije niže cijene duhanskih proizvoda. Kako bismo sačuvali šta je na tom polju bilo urađeno do sada, moramo biti oprezni u osiguranju kvalitetnog okruženja - upozorila je Weber.