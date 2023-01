Evo ko će biti članovi parlamentarnih komisija Predstavničkog doma PSBiH

Članovi Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma će biti: Amor Mašović, Šerif Špago (obojica SDA), Nebojša Radmanović, Obren Petrović (obojica SNSD), Milan Petković (US), Marinko Čavara, Darijana Filipović (oboje HDZ), Predrag Kojović (NS) i Albin Muslić (SDP).

U Komisiji za finansije i budžet dva člana SNSD-a

Za članove Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma imenovani su: Midhat Čaušević, Safet Kešo (obojica SDA), Obren Petrović (SNSD), Milan Petković (US), Mladen Bosić (SNSD), Darijana Filipović (HDZ), Sabina Ćudić (NS), Saša Magazinović (SDP) i Denis Zvizdić (NiP).

Dva poslanika SDA u Komisiji za borbu protiv korupcije

Diskusija Borenovića i Zvizdića

Branislav Borenović (PDP) je za vrijeme diskusije pitao da li je greška zato što nema niti jednog poslanika iz Kluba PDP-SNSD-Za pravdu i red.

- Na vrijeme smo dostavili prijedlog. Ta praksa je uvijek bila korektna, bio je proporcionalni princip, koji nije ispoštovan. Nemojte to da radimo. Od devet u komisiji, tri su iz RS, a nijedan nema iz trećeg najvećeg kluba - poručio je Borenović.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić (NiP) je kazao da se vodilo računa da o tome da iz jednog entiteta bude najmanje trećina članova komisije i toga koliko mjesta svaki klub mora imati.

- Bilo je komisija gdje smo imali previše prijedloga. Za Ustavnopravnu komisiju je u početku bilo 13 ili 14 prijedloga, a tu može biti samo devet i zbog toga je došlo do nekih rokada, to je moje pojašnjenje - rekao je Zvizdić.

Borenović je kazao da to nije dobro.

- Nije dobro da na bazi pritiska na komisiju da se donose odluke koje su suprotne proporcionalnom principu. Ja to tumačim kao lošu namjeru, namjerno urađenu, to ranije nije bila praksa. Mi ćemo zato glasati protiv. Mislim da je to prvi put da se ovakvo nešto desilo - kazao je Borenović.