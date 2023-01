Akademik Žarko Papić za "Avaz": Izbor Borjane Krišto je dobar znak

Izbor Borjane Krišto za predsjedavajuću Vijeća ministara BiH je dobar znak, kazao je za "Avaz" akademik Žarko Papić, komentirajući ishod današnje sjednice Predstavničkom doma PS BiH. Dodaje da je to potvrda da je proces uspostave vlasti u BIH započet na efikasan način.

Vedrija godina

- Ja se nadam da će naredna godina biti malo vedrija. Ova koalicija i taj sporazum koji su potpisali Osmorka, HDZ i SNSD daje naznake da je moguće dogovorom rješavati probleme u BiH. To je jedini mogući način.

Naravno da će Osmorka imati ozbiljne probleme sa ponavljanjem nekih pristupa i SNSD-a, i HDZ-a, i tu će se „lomiti koplja“, ali mislim da će veći napadati na ovu koaliciju dolaziti od opozicije u RS, a sada i opozicije SDA i DF u FBiH. Staro je pravilo – lako je ljude prevariti, puno ih je teže ubijediti da su prevareni. Bojim se da opozicija i u jednom, i u drugom entitetu postaje radikalnija i od bivših i sadašnjih pozicija – ističe Papić za portal "Avaza".

Komentirajući dio sjednice u kojem su zastupnici SDA iskazali velika očekivanja i novoj vlasti ispostavili mnogo toga što sami nisu uspjeli riješiti, Papić ističe da je to karakteristika bh političke scene.

- To je psihijatrijski interesantan fenomen, to je preslikavanje svoje u nečiju tuđu svijest. Ja to nisam uspio, htio ili mogao da uradim, a vi mira da ste isti pa vas ja unaprijed kritikujem – dodaje Papić.