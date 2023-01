Gužva na bh. granicama: Evo gdje je najgore

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Gradiška i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Zbog novogodišnjih praznika do 04.01. 2023.godine do 24 sata zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Bosne i Hercegovine (na teritoriji RS-a do 03.01. do 24 sata).

Kolovoz je mjestimično vlažan, a pažnju skrećemo na učestale odrone zemlje ili kamenja. Na svim dionicama savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu. Napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Zbog radova na izgradnji trake za spora vozila na dionici magistralnog puta M-18 Čevljanovići-Nišići (u dužini od 300 m) saobraća se naizmjenično-jednom trakom (regulacija semaforima).

Sporije zbog radova saobraća se i na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Zenica jug, kao i na magistralnom putu Živinice-Stupari.