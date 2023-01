Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Izačić, Hadžin Potok, Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Bosanski Novi, Bosanski Brod, Gradina, Bosanska Gradiška i Orašje. Pojačan je promet vozila i na graničnim prelazima: Pavlovića Most, Rača,Karakaj, Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Zbog novogodišnjih praznika do 03.01.2023.godine do 24 sata zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Bosne i Hercegovine (na teritoriji RS-a do 02.01. do 24 sata).

Kolovoz je mjestimično vlažan, a pažnju skrećemo na učestale odrone zemlje ili kamenja. Na svim dionicama savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu. Napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Zbog radova na izgradnji trake za spora vozila na dionici magistralnog puta M-18 Čevljanovići-Nišići (u dužini od 300 m) saobraća se naizmjenično-jednom trakom (regulacija semaforima).

Sporije zbog radova saobraća se i na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Zenica jug, kao i na magistralnom putu Živinice-Stupari.