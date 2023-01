NES i SBIH: Osmorka mora zaustaviti pregovore s Dodikom, radije ćemo u opoziciju

Za navedene političke subjekte neprihvatljivo je i da Dodik namjerava u Vijeće ministara BiH imenovati Denisa Šulića, “Bošnjaka po Dodikovoj mjeri” čime bi, prema njihovoj ocjeni, uprkos zakonskim odredbama koje bi to trebale onemogućiti, Dodik ipak dobio nadmoć odlučivanja u Vijeću ministara BiH.

Dodikova retorika udar na državu BiH

U toj prilici mi nijednog trenutka nismo se borili za pozicije, fotelje i privilegije, a iznad svih naših ciljeva i htijenja uvijek je, a tako će biti i ubuduće, očuvanje interesa države Bosne i Hercegovine, kroz snažnu borbu za njenu opstojnost, njen suverenitet i integritet. Državna imovina jeste bitan faktor opstanka države Bosne i Hercegovine jer je to osnovno sredstvo za vršenje javne državne vlasti.

Neustavne aktivnosti

Podsjetio je da su se Sporazumom stranaka različitih ideologija, prioriteta i htijenja, prije svega obavezali na to da ćemo rješavati pitanja u vezi kojih imamo saglasnost i jednaka viđenja.

- To se prije svega odnosilo na obavezuju kreiranja novog programa ekonomskih reformi BiH, a rečeno je da ćemo “u dobroj vjeri, tražiti i težiti kompromisima u prevazilaženju svih spornih političkih pitanja.” Još jednim pokušajem otimanja državne imovine, Dodik je pokazao i dokazao da je za njega Sporazum “mrtvo slovo na papiru”. U ovakvim okolnostima, mi ne smijemo i ne možemo biti “slijepi i gluhi” na te činjenice i ne možemo preći preko toga kao da se ništa ne dešava.

Poznato je da su Dodik i SNSD i u protekle četiri godine kada su bili u koaliciji s SDA inicirao u NSRS donošenje neustavnih zakona i odluka koje su redom “padale” pred Ustavnim sudom BiH i da to nažalost nije bio razlog za SDA da prekine tu koaliciju i da se ta koalicija održala do kraja mandatnog perioda 2018.- 2022. godine, što je SNSD-u samo ojačalo startnu poziciju na proteklim izborima.

Evidentno je da ni međunarodna zajednica, odnosno OHR, kao ni države svjedoci Dejtonskog mirovnog sporazuma nisu adekvatno reagirali na Dodikove udare na državu, ali to nama neće i ne smije biti alibi da se ne usprotivimo Dodikovoj i svakoj drugoj, retrogradnoj politici koja ide na štetu države BiH i njenih građana.

Zato, pozivam stranke Osmorke na hitno zauzimanje stava o ovom pitanju, a mi smo odlučni da radije budemo u opoziciji, nego da šutke participiramo u vlasti čiji jedan od aktera već u startu najavljuje da će se boriti za to da državne ovlasti pređu na entitete.

Bez obzira na to što je Ustavni sud BiH i do sada ovakve i slične Dodikove poteze proglašavao neustavnima, mi ne želimo po cijenu bilo čega biti nijemi posmatrači događaja koji se tiču onog što je u našim programima najsvetije, a to je država Bosna i Hercegovina. Naše dalje učešće u pregovorima oko formiranja vlasti zavisit će o odnosu Osmorke prema ponašanju Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, kao i o njegovom odnosu na potpisani Sporazum - poručio je predsjednik NESBiH, Nermin Ogrešević.

Aktuelna dešavanja komentirao je i Jasmin Emrić, poslanik Narodnog evropskog saveza u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

- Apsolutno je neprihvatljivo da Milorad Dodik , predsjednik SNSD-a kao potpisnik Sporazuma s Osmorkom smatra da se može ponašati bahato i ponavljati neustavne aktivnosti, da nastavlja s pokušajima prisvajanja državnih nadležnosti, da negira državne institucije, a da pri tome očekuje da to ne može utjecati na odnose s onima s kojima se obavezao da će biti dio vlasti na državnom nivou i koja će djelovati isključivo u skladu s Ustavom BiH i zakonima naše države.

Za nas u NES-u nema kompromisa ni sa kim kada je u pitanju država Bosna i Hercegovina i njena imovina i kada su u pitanju državne nadležnosti. Kao jedan od zastupnika u Predstavničkom domu uvijek će mi biti prioritet interes države Bosne i Hercergovine i njenih institucija, i to mora biti jasno svima onima koji žele da surađujemo i gradimo političko partnerstvo radi poboljšanja i unapređenja života svih građana u Bosni i Hercegoivni. Nikakva pozicija i vlast ne može imati prednost u odnosu na interese države Bosne i Hercegovine.