Zahuktali se radovi na izgradnji najimpozantnije građevine: Spojena četiri gigantska stuba mosta Počitelj

Vidljiv napredak

Trenutno je fokus radova na krajnjim stubovima, i to na stubu S1, visine 92 metra, koji se nalazi uz sami tunel na magistralnoj cesti M-17, te onaj najmanji, čija je visina 66 metara.

Probijeni rokovi

Također, za nekoliko dana bi trebala početi izgradnja upornjaka mosta U2, koja je u velikoj mjeri zavisila od dinamike radova na LOT-u 1, odnosno poddionici Počitelj – Zvirovići, koja je dio dionice Počitelj – Bijača. Izgradnja drugog upornjaka mosta neće ni približno biti zahtjevna, kako nam je rečeno, kao što je bio slučaj kod prvog.



Kolosalni most trebao je biti završen u martu prošle godine, a do sada su, u dva navrata, probijeni rokovi, uz prvobitni, izvođači su se bili obavezali da će građevinu završiti do 5. septembra 2022. godine, ali je i taj rok probijen.