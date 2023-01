Milan Gagović za "Avaz": Nigdje ljepše zemlje ni naroda nema i da Bog da da se malo i ovi političari izdogovaraju

Simbol mira, zajedništva i pomirenja

- Tamo piše: "Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe". Zato je bliži komšija, preči od brata u Australiji, jer je tu i u dobru i u zlu. A mi smo ovdje multietnički kraj na liniji između entiteta, jedno selo bošnjačko, jedno srpsko. Sjećate se da smo izgradili Most ljubavi između FBiH i RS preko Vranjevskog potoka – kaže Gagović.

Misija širenja dobra

Nedavno su, dodaje, dvije ovce podijelili Bošnjacima, a jednu svinju Srbima. Milan je vlasnik poljoprivrednog gazdinstva "Zdrava hrana Gagović" i u ovom kraju je poznat kao vrijedan, ali i human čovjek, koji cijelu godinu provede razmišljajući i o ljudima u općinama Foča i Foča u FBiH.

- Pomalo iznesem na trg po jednu tonu jabuka, nekad tonu krompira i narod to raznese. Ove godine su nam se javili i sa druge strane. Javio mi se jedan Bošnjak, koji je želio ostati anoniman, pa smo odnijeli pomoć jednoj porodici u Foči. Drago je ljudima kad vide da nisu sami. To nije nešto značajno, ali im je drago. Dragi Bog, dragi Allah je velik i moćan, pa kad mi pomognemo odmah i On nama pomogne – ističe Milan Gagović.

Dok nam godine prolaze u prirodnim nedaćama, pa i nevoljama koje sami proizvedemo, u podjelama i svađama dok istovremeno nastojimo preživjeti viruse i poskupljenja, Gagović ostaje posvećen misiji širenju dobra među ljudima.

- Ja mislim da nema boljeg naroda na svijetu od našeg u Bosni i Hercegovini. Stalno sam u narodu i među narodom, pa mi nekako žao kad čujem kako se jedna po jedna porodica priprema da emigrira. Nigdje ljepše zemlje ni naroda nema i da Bog da da se malo i ovi političari izdogovaraju, da šire ljubav a ne mržnju. Jer sunce grije radi dobrih ljudi, a ima ih još, pa znam da će biti bolje – poručuje Milan Gagović iz Lazija kod Ustikoline.