Šmit u Mostaru: Ljudi u BiH mogu računati na mene

- Ono što se nedavno dogodilo velikoj Sabornoj crkvi u Mostaru više se ne smije događati. Svaki vjernik, bez obzira na to je li pravoslavac, katolik ili musliman, ima pravo prakticirati svoju vjeru onako kako hoće i kako to treba – istaknuo je visoki predstavnik.

Dan radosti

- Svima zajedno nam želim da 2023. godina bude godina mira i da se ono što se trenutno događa u Ukrajini ne nastavi niti da se događa bilo gdje drugdje. Za Bosnu i Hercegovinu ovo je dan radosti jer se mi zajedno krećemo u pravcu europskih integracija – podvukao je on.

Dodaje kako miru u našoj zemlji štete oni koji na bilo koji način oštete bilo koju crkvu, sinagogu ili džamiju te je napomenuo kako će sredstvima koja mu stoje na raspolaganju doprinijeti da im to ne uspije.

Zasukati rukave

Šmit je na kraju istaknuo kako nakon slavlja treba zasukati rukave i raditi.

- Mogu sigurno reći i vjerujem u to da će u narednom razdoblju svi političari raditi ono što treba. Političari građanima trebaju pružiti ono što očekuju. U svakom slučaju, ljudi u BiH, bez obzira na to jesu li iz FBiH ili RS-a, bez obzira na to jesu li kršćani, muslimani ili židovi, mogu računati na mene. Blagoslovljen Božić – zaključio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.