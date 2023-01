Muriz Memić: Neka mi Branko Perić objasni šta mu znači "da budem uporan"

Oslobođeni po svim tačkama optužnice

"Ja sam pokazao da je uporan"

Osvrnuo se na izjavu Branka Perića da bude uporan.

- Ja od 24. novembra razmišljam šta mu to znači, oslobodio je pomagače ubica i onda meni kaže budi uporan. Ja sam za svih ovih sedam godina pokazao koliko sam uporan i kažem da ću i dalje biti, ali volio bih da objasni šta to znači. Imao je dokaze, neka mi sada objasni. Ifet mi je rekao da se nikad u sudskoj praksi nikad nije desilo da se nakon presude sudija obrati, da li je to grižnja savjesti jer mu je neko naredio ili nešto drugo, ali mi je rekao da je grižnja savjesti. Ja mislim da je to grižnja savjesti, da je to proradilo u meni. Što me najviše zabolilo rekao je i da je Alisa Mutap oštećena - dodao je Memić.