Davor Gjenero za "Avaz": Milorad Dodik preuzima ulogu štetočine

Negiranje genocida

Njegov stav o paradi u Istočnom Sarajevu i porukama upućenim s tog skupa je nedvosmislen.



- Posve je jasno da Milorad Dodik hoće izazvati nestabilnost u regiji i da je to čvrsto povezano s ruskom najavom kako bi na Balkanu moglo doći do konflikta. Očito je da je on ponovno svojevrsna “Putinova avangarda”, da je radikalniji od pozicije Beograda, ali i to da Beogradu odgovara da on preuzima tu kvazilidersku ulogu regionalnog štetočine - kazao je Gjenero.

Podržava stav bivše hrvatske premijerke Jadranke Kosor da Dodika „zbog odlikovanja agresora, velikosrpskih pretenzija i četničkog pozdrava, zbog negiranja genocida i nečovječnog ponašanja“ treba proglasiti “personom non grata” u EU, a posebno u Hrvatskoj kao dijelu Evropske unije.