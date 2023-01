Čampara o napadu na Ilidži: Neke stvari ne možemo kontrolisati, skandiranje djece dovoljno govori o društvu

Aljoša Čampara, ministar FUP-a, komentarisao je incident na Ilidži, kada je grupa huligana napala roditelje djece iz Srbije koja su učestvovala na fudbalskom turniru.

O incidentu na Ilidži

- Nije bilo potrebe da se takvo nešto desilo. Nažalost, nekada neke stvari ne možemo kontrolisati i dešavaju se. Skandalozno je i ono skandiranje. Sve to dovoljno govori o poremećaju u društvu.

Djeca da skandiraju "Ubij, ubij Srbija", dovoljno govori o našem društvu. Sarajlije kao domaćini su se izvinili roditeljima djece. Nije bilo fatalnih posljedica napada na Ilidži - rekao je Čampara za BHRT i dodao:

- Moram biti iskren da mi je bilo, onako, fascinantno i začuđujuće da mala dječica, to je turnir za djecu od 7 do 14 godina, da oni skandiraju takve nekakve stvari, nevezano - dva su to incidenta bila, nisu vjerovatno povezani, ali to vam govori u kakvom društvu živimo.

Izazovi u formiranju vlasti

Komentarisao je i potencijalne izazove u formiranju nove vlasti. Rekao je da su pregovori sa SNSD-om za formiranje vlasti na državnom nivou bili teški, ali da se može reći da je Milorad Dodik kao lider te stranke popustio Osmorci, a objasnio je i na šta tačno misli.

- Pa u tom smislu da evo sada imamo četiri ministra u toj probosanskoj kvoti. I mi to sad možemo predstavljati kao svoju pobjedu.

Naravno da nećemo, to je rezultat kompromisa. U aktuelnom sazivu, te stranke imaju tri ministra. Vratili smo ono što su probosanske stranke imale.

Ja bih stvarno volio da vidim šta je to Osmorka stvarno dala SNSD-u i HDZ-u. Da ljudi izađu i konkretno kažu 'evo ovo ste im dali - rekao je Čampara.

SDA neće blokirati procese

Komentarisao je i problematiziranje prijedloga Sevlida Hurtića na mjesto ministra za ljudska prava i izbjeglice.

- Neka nam Edin Ramić kaže zašto je Bakir Izetbegović potpisao listu Pokreta za državu na kojoj je bio Sevlid Hurtić. Do jučer je bio najomiljenija ličnost ispred Pokreta i odjednom sad ne valja. Kako se to može objasniti osim spinom - poručio je Čampara za BHRT.



Čampara navodi kako ne očekuje da će SDA blokirati procese na nivou FBiH budući da bi za takvo nešto mogli biti na neki način kažnjeni.

- Onaj ko bude blokirao će se morati suočiti sa određenim sankcijama visokog predstavnika jer je on zadužen za odblokira procese - naglasio je Čampara.

Na komentar člana Predsjedništva BiH Željka Komšića da Osmorka treba koalirati sa SDA kaže da to nije realno.