Faruk Drina najstrašnije izvrijeđao Zaima Poturića: "Na slamku ćeš se hraniti!"

Ali tu nije kraj. Zaim je odgovorio da to nije uredu, i da on to njemu ne želi, ali...

- To što javno kenjaš i unosiš lažima fesat, sada kada je najžešći napad na Bošnjake ti se prikačio, nek ti je na sramotu - opet je napisao Drina.

Poturić je sve to objavio na Facebooku i dodao "ne treba nama neprijatelj sa strane".

"Sram ga bilo"

Na ovu objavu uslijedile su stotine komentara.

- "Sram ga bilo, fuj!", "javila se poštenjačina", "sramno i neljudski", samo su neki od komentara.

Inače, Drina društvene mreže koristi da vrijeđa sve oponente dinastije i svakoga ko nije SDA, na što se mnogi njegovi nekadašnji partneri čudom ne mogu načuditi.