Nedžad Zukanović, načelnik Ključa, za "Avaz": Teško je, ali se borimo

Načelnik Općine Ključ Nedžad Zukanović izjavio je da su do sada učinili mnogo projekata, ali da budžet još nije usvojen. Općina Ključ nalazi se u Unsko-sanskom kantonu.

- Planiramo ga usvojiti krajem mjeseca. Ima tu pravih projekata. Ima toga što očekujemo od Vlade Kantona i Vlade Federacije BiH. Najvažnije bi bilo kada bi mogli zaustaviti odlazak ljudi, ali je vrlo teško i komplikovano. Imamo trend odlaska – rekao je Zukanović za portal "Avaza".

Materijalni život

Dodao je da je jak trend odlaska iz Unsko-sanskog kantona, pogotovo iz općina koje su '92. izašli, jedna bošnjačka grupa ljudi iz Ključa, pa poslije, '95. sa porodicom.

- Jedan dio se vratio, drugi nije, a ljudi odlaze tamo gdje ima bolje egzistencije, materijalnog života, gdje su bolje plaće – izjavio je Zukanović.

Podrška sjetvi

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery koje finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, u ponedjeljak, 19. decembra 2022. godine, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini. U okviru ovog Javnog poziva na raspolaganju su 1,3 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 20.000 KM do 80.000 KM. Datum završetka je 17. februar ove godine. Na pitanje kakva je situacija trenutno u poljoprivredi, ističe da su podržali sjetvu, ali da nije dato puno novca.

- Međutim, oni koji su dobili 67-68 posto, mi smo dali podršku za jesenju sjetvu, tako smo dali 70 posto za proljetnu sjetvu. Nadamo se i ove godine da ćemo podržati i jesenju i proljetnu sjetvu u tom procentu. Kada bi Vlada Federacije i Vlada Kantona podržavala tako poljoprivredu, mislim da bi ljudima bilo bolje, lakše bi bilo raditi, jer niko ne govori kako plaćaju gorivo. Naravno, ima još projekata za poljoprivredu koji se mogu podržati – rekao je on.

Pomoć Vlade

Na pitanje da li im je Vlada Federacije BiH do sada pomogla, kaže da su dobili oko 23 miliona KM. Jedan milion bi trebao pripasti Općini Ključ za one projekte koji su oni dostavili kantonalnoj vladi, u dogovoru sa kantonalnim premijerom.

- Naravno dobili smo svi po 125.000 KM i plus kroz dva projekta dobili smo 160.000 KM od Vlade Federacije, ali mislim da to nije dovoljno da sve platite, mala sredina, Ključ, Tuzla ili Sarajevo, bilo koja sarajevska općina ili Konjic, ili Jajce čak, imaju puno sredstava i daleko im je lakše. Niko ne zna kakav je život u malim sredinama. Ja bih volio da kažem tim načelnicima dođite u malu sredinu sa takvim budžetom pa nastavite to što pravite u svojim sredinama – izjavio je načelnik Ključa.

Čistoća Ključa

Kada su u pitanju padavine i održavanje čistoće Ključa, kazao je da su ekipe na terenu.

- Nemamo puno ove godine snijega. Malo je problema. Ne možemo riješiti to sve u dva sata da očistimo, ali ipak je prohodnost na cijeloj općini dobra – zaključio je Zukanović.