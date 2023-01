Sarajka s diplomom s tri velika evropska univerziteta

- U Pariz sam otišla u avgustu 2016. godine. Od mog dolaska u Pariz do sada puno toga se promijenilo i smatram svojim velikim uspjehom činjenicu da sam dobila zvanje doktora romanskih i italijanskih studija u području savremenog pozorišta, kao i diplomu s tri velika evropska univerziteta - istakla je Čopra.

- Tokom tih godina svoja istraživanja sam usmjerila na “Commedia dell'arte”. S obzirom na to da se radi o tematici koja je internacionalnog karaktera, pronašla sam mogućnost da radim doktorsku disertaciju u okviru internacionalnog doktorskog studija, koji ujedinjuje Univerzitet Sorbonu, Univerzitet u Firenci i Univerzitet u Bonu - kazala je Čopra.

Inovativne ideje

U septembru 2018. godine počela je raditi kao lektorica bosanskog jezika na Odsjeku za slavenske jezike na Sorboni, a predaje i dva predmeta koja su vezana za pozorište.

- Predavati u BiH i u Francuskoj uveliko se razlikuje. Ono što mogu reći iz svog iskustva jeste da se u Francuskoj neizmjerno cijene predanost i posvećenost poslu, inovativne ideje i želja da se napreduje i doprinosi kvalitetu nastave i nastavnom planu i programu. Otvorene su sve mogućnosti za lično usavršavanje - rekla je Čopra.

Ne planira se vraćati

- Nemam planove da se vratim ukoliko mi se ne ukaže neka poslovna prilika koju ne bih željela propustiti. Velika prednost života u Parizu, s obzirom na moju profesiju, a i ono čime se bavim, jeste to da je Pariz zaista jedna velika svjetska pozornica. Jednom prilikom sam rekla da se u Parizu izvodi 300 predstava sedmično i da je u tom smislu on za mene grad svjetlosti - rekla je Čopra.

Poruka mladim ljudima u BiH

Čopra je istakla kako ima samo jednu poruku za mlade, i to je ono čim se uvijek vodila kada je riječ o studiranju i biranju profesije.

- Radite samo ono što istinski volite i mislim da je samo tako uspjeh zagarantiran. Pronađite uvijek način da radite na sebi, kroz različita interesiranja, i prije svega njegujte svoju kritičku misao, jer smatram da je to smisao studiranja i ono što nas može dovesti do kreativnih i inovativnih ideja te napredovanja. I, naravno, idite što češće u pozorište, jer to je nešto što će vas, sigurno, obogatiti - istakla je Čopra.