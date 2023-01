Zemaljski muzej BiH na prestižnoj izložbi u SAD

Izložba "Prvi kraljevi Evrope", na kojoj učestvuje oko 20 muzeja iz centralne Evrope i Balkana, među kojima je i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, bit će svečano otvorena 31. marta u Field Museumu u Čikagu.

Kustosica za rani srednji vijek Zemaljskog muzeja BiH Adisa Lepić istakla je za Fenu da je to međunarodna izložba koja će biti postavljena na 7.500 kvadratnih metara te da će sadržavati stotine arheoloških predmeta iz bronzanog, bakrenog i željenog doba koji se čuvaju u muzejskim kolekcijama centralne Evrope i Balkana.

Cilj projekta

Cilj projekta je, dodala je Lepić, istražiti i kroz izložbu predstaviti razvoj političke hijerarhije tih regija te načine na koji su te regije iz ranih poljoprivrednih naselja prerasle u kneževine, kraljevstva i monarhije.

Lepić kaže da će se Bosna i Hercegovina predstaviti prethistorijskom kolekcijom Odjeljenja za arheologiju.

- Poslali smo 13 predmeta iz brončanodobne i željeznodobne provenijencije koji su datirani od najranije 7. stoljeća do 4. stoljeća prije nove ere. Predmeti koji su odabrani odražavaju društvenu moć i status pojedinca unutar prvih zajednica ovog prostora - kazala je.

Od svih predmeta, Lepić je izdvojila grobnu cjelinu ženske osobe sa vrlo bogatim prilozima koja je arheološki iskopana 1902. godine u mjestu Donja Dolina kod Bosanske Gradiške.

- Grob pripada jednoj relativno mladoj osobi koja je po broju i vrsti grobnih priloga vjerovatno uživala visoki status u svojoj zajednici - pojasnila je Lepić.

Najznačajniji predmeti

Ostali eksponati, dodala je, potiču iz mjesta kao što je Ribić kod Bihaća i Glasinac Ilijak kod Sarajeva.

Lepić navodi da će se svaka država, učesnica, predstaviti sa najznačajnijim predmetima u posjedu.

- Između ostalog, bit će izložena čuvena bogata grobna cjelina sa lokaliteta Varna iz Bugarske, a sama izložba je najavljena uz izlaganje brončanodobnog mača koji je izvučen iz rijeke Dunav u Budimpešti 1930. godine i čija se starost procjenjuje na oko 3.000 godina. Biti dio ovakve priče zvuči nevjerovatno - naglasila je Lepić.

Tri institucije

Izložbu organiziraju tri institucije: Institut of the Study of the Acient Worls (ISAW), Field Museum of Natural History (FM) i Canadian Museum of History (CMH).

Početkom januara 2025. godine svi predmeti s izložbe će biti vraćeni u Zemaljski muzej BiH.