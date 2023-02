FHMZ: Danas oblačno sa kišom i snijegom

U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima prolazno slab snijeg, a u nizinama i slaba kiša. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i 0, na jugu do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, na jugu do 11 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana, može pasti malo kiše ili susnježica. Jutarnja temperatura oko -4, a najviša dnevna oko 3 stepena.

Narednih dana kiša i snijeg

U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U nizinama sa slabom kišom, u višim područjima slab snijeg. Padavine se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab, prije podne jugo, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu do 13 stepeni.

U petak u Bosni i sjeveru Hercegovine pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno u Bosni sa slabim snijegom. U većem dijelu Hercegovine vedro. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 6, na jugu zemlje do 13 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza i dalje je loša. Oblačno vrijeme i povremene padavine kod osjetljivih osoba uzrokovat će izraženije tegobe u vidu reumatskih i bolova na mjestima povreda, dekoncentracije, malaksalosti, nesanice. Veći sadržaj vlage u zraku također će pojačavati osjet hladnoće. Neophodno je umanjiti aktivnosti, posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od niskih temperatura.