Konaković: Ne pregovaramo sa SDA, to bi bio šok na političkoj sceni

Lider Naroda i Pravde (NiP-a) i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković tokom današnjeg obraćanja na konferenciji za medije u Banjoj Luci kazao je da će često komunicirati sa predsjednikom bh. entiteta RS Miloradom Dodikom i liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem te ostalim akterima na političkoj sceni.

Razgovarat će, kaže, kako bi ovoj državi donijeli neko dobro i pobjegli od te teze da se samo konfliktom skupljaju jefitini politički poeni.

Otvorena pitanja

- Ima mnogo otvorenih pitanja, neke je i predsjednik RS Dodik već sam naglasio, neke naše različite stavove, ali hoću da kažem nekoliko klasičnih primjera iz prakse. Gospođa Željka Cvijanović i ja smo već u prilici da reagujemo na neke međunarodne procese – rekao je Konaković.

Turbulencije unutar Osmorke

Na pitanje da li Trojka razgovara sa SDA, Konaković je izjavio da male turbulencije koje su imali unutar koalicije Osmorke su bile posljedica procesa izbora delegata u Domu naroda na državnom nivou i na Federalnom nivou, u kojem kako navodi, najjača stranka koalicije SDP je ostala bez jednog mandata na nivou Doma naroda BiH.

- I s pravom je bila ljuta na neke naše partenere od kojih smo očekivali da podrže kandidata koji je SDP predlagao. Posljedica toga jeste da je tom na nekom lokalnom nivou došlo do zastoja, SDP ne smatra partnerom više stranku Za nove generacije u smislu kapaciteta u Federalnom i Predstavničkom domu naroda, to uopšte ne ugrožava većinu koja je formirana i koja će potpisima predložiti, nadam se Nermina Nikšića za premijera Vlade FBiH u skorom roku. Ja koliko znam, Narod i Pravda ne pregovara sa Strankom demokratske akcije. To bi bio šok na političkoj sceni. Ne znam ko to manje želi, oni ili mi – rekao je Konaković.

Formiranje Vlade

- Vlada FBiH, vjerujete, bit će vrlo brzo formirana zato što ćete vidjet jedan proces koji pokazuje da imamo većinu u Vladi Fadila Novalića. Dakle, tamo sjedi pet HDZ ministara, četiri SBB i jedan je NiP. Ukoliko SDA obesmisli ili blokira sve ove procese tamo ćemo donositi odluke kako ova koalicija želi i time ne vidim potrebu da oni silom i novcem ostanu na vlasti - zaključio je Konaković.