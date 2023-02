FHMZ: Danas oblačno sa kišom, evo kakvo vrijeme nas očekuje za vikend

U Bosni će danas preovladavati preteženo oblačno vrijeme. U Hercegovini uglavnom sunčano, uz postepeno naoblačenje. U večernjim satima u Bosni u nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima i na planinama snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima se očekuje kiša, a u višim područjima susnježica ili snijeg. Jutarnja temperatura oko -3, a dnevna oko 3 stepena.

Vrijeme za vikend

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni u nizinama se očekuje kiša ili susnježica, a na planinama snijeg. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U nedjelju u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme. Na jugu Hercegovine uglavnom sunčano. Slaba kiša ili snijeg su mogući ponegdje na istoku i jugoistoku Bosne. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu do 2, a dnevna od -4 do 2, na jugu zemlje do 8 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Opšta slika će u unutrašnjosti zemlje biti lošija. Jutarnji sati uz nešto više temperature zraka, danju također uz blago zatopljenje. Poteškoće u vidu glavobolje, nervoze, promjene raspoloženja, kod osjetljivih osoba moguće su pretežno zbog povećane naoblake i tmurnog vremena. Obzirom da će osjet hladnoće i dalje biti pojačan, preporučljivo je posvetiti više pažnje odijevanju. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčanije, toplije i ugodnije.