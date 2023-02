Miletić: SDP je vodio kampanju protiv mene, traže izgovor za koaliciju sa SDA

Zlatko Miletić (Za nove generacije), zastupnik u Parlamentu BiH u razgovoru za FTV komentirao je odnos SDP-a BiH prema njegovoj stranci tokom procesa formiranja vlasti.

On je naveo da su problemi počeli sa njegovim javnim istupom u kojem je govorio o nedostacima sporazuma o partnerstvu u vlasti na državnom nivou.

Politička sila

Kako je naveo, SDP-u ZNG poslužili su za discipliniranje Stranke za BiH i NES-a te da su preko te stranke htjeli "pokazai neku vrstu političke sile".

- Došao sam do informacije da su predstavnici SDP-a na jednom sastanku u Konjicu zvali novinare u 1 sat poslije pola noći, da su ih skupili i uslovno rečeno im platili da vode kampanju protiv mene i da urade bilo šta da me kompromituju na bilo koji način - kazao je Miletić.

On je istakao da će odgovoriti adekvatnom mjerom.

Zastupnik ZNG-a je kazao kako smatra i da je sve što se dogodilo oko izbora delegata u Dom naroda BiH samo izgovor SDP-a da napravi koaliciju sa SDA.

Rušilački faktor

Miletić je naveo da su pojedini članovi SDP-a pokret Za nove generacije nazivali rušilačkim faktorom.

- Stranku koja nema nijednog zastupnika u Federalnom parlamentu, imamo jednog zastupnika u Kantonu Sarajevo. Ukoliko to njima ne treba, OK, to je njihov politički stav. Ja bih najviše volio da se ova trakavica prekine na način da svako poštuje svoje statutarne odredbe - naveo je Miletić.