Elvedin Sedić za "Avaz": Svaki dio ove naše zemlje moramo tretirati na isti način

Pobjedu na prijevremenim izborima gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić ne vidi kao iznenađenje, jer Pokret za modernu i aktivnu Krajinu (POMAK) u Bihaću već šest godina ima podršku građana.

Da su na dobrom putu, kaže, potvrđeno je i na ovim izborima na kojima je Sedić ubjedljivo pobijedio Hamdiju Avdića iz SDA.

Građani prepoznali i potvrdili

- Mi smo kao POMAK pokazali da ne zavisimo od jednog čovjeka, već da je to cijeli tim mladih, energičnih ljudi koji stoje iza te priče. Građani su to prepoznali i potvrdili. Niko više ne može govoriti o iznenađenju. Mi smo sad ozbiljan politički faktor na lokalnom nivou i to je od početka bio naš cilj – kaže Sedić za „Avaz“.

Primopredaju dužnosti očekuje za desetak dana, nakon potvrde rezultata izbora, roka za žalbu od tri dana i dodjele certifikata CIK-a.

Želi se više zalagati za interese lokalne zajednice i Krajine. Kaže da je Bihać, nakon katastrofalnog stanja u budžetu 2016. godine, stabilizirao finansijsku situaciju i stvorio preduvjete za realizaciju novih projekata.

Zdravi temelji

- Stvorili smo zdrave temelje da se posvetimo projektima koje smo godinama čekali. Hoćemo da pokažemo da možemo, znamo i da ćemo to uraditi. Mi već sad možemo reći da ćemo raditi na turističkoj infrastrukturi, projektu „Smaragdni put“ koji smo već promovirali.

To je uređenje Gradske otoke, povezivanje šetnica u centru grada, dvoranu Luke ćemo završiti ... Radićemo na turističkoj i sportskoj infrastrukturi i posvetiti se i infrastrukturnim projektima u mjesnim zajednicama – ističe Sedić.

Istovremeno, odnos FBIH i države prema Bosanskoj Krajini ali i ostalim rubnim područjima, mora se mijenjati.

Konkretno za Krajinu i Bihać

- To je ono što smo govorili od samog osnivanja Pokreta, da želimo biti ravnomjerno zastupljeni kad su u pitanju federalni i državni nivo. Govorim konkretno o budžetskim sredstvima. Na tome ćemo mi insistirati i dalje.

Ovaj put smo zastupljeni i u Parlamentu FBiH, doduše sa jednim zastupnikom, ali zajedno sa našim partnerima u FBiH uvjeren sam da ćemo uraditi dosta konkretnih stvari za Krajinu i Bihać. Krajina mora biti ravnomjerno zastupljena sa ostalim dijelovima države, jer svaki dio ove naše zemlje moramo tretirati na isti način – kaže novoizabrani gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.