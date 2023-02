Ana Mrnjavac: Prošlo je 15 godina, nevina djeca i dalje stradaju

Prije 15 godina na tramvajskom stajalištu kod Američke ambasade u Sarajevu stoji "Ubijen je dječak Denis Mrnjavac, učenik drugog razreda srednje škole."



Na stajalištu je danas položeno cvijeće u znak sjećanja na Denisa.

Ništa značajno nije promijenilo

Ana Mrnjavac kazala je kako se ni nakon 15 godina ništa značajno nije promijenilo u bh. društvu.

- Nevina djeca i dalje stradaju. Svake godine smo tu, dođu prijatelji, obitelj, škola i to je to. Ništa bitno se nije promijenilo, svaki novi slučaj nanovo me povrijedi. Mislila sam da je moj Denis dovoljna žrtva za svu nevinu djecu - poručila je Ana Mrnjavac.