Šta se čeka s nivoom Federacije: Imenovanje Vlade u rukama mešetara

Sastav nove Vlade Federacije BiH još nije poznat, a termini se uporno prolongiraju. I dok je vlada Fadila Novalića u drugom tehničkom mandatu u nizu, borba za pozicije i dalje traje.



Mjesta zamjenika

Prvo je rokove prolongiralo glasanje za Dom naroda Parlamenta BiH, kada su NES, Stranka za BiH i pokret Za nove generacije izabrali svoje adute mimo koalicionog dogovora, što je koštalo ZNG mjesta u koaliciji.

Ovo je poremetilo i odnose između Stranke BiH i NES-a, na jednoj, i ostatka partnera, na drugoj strani.

Zajedničkim saopćenjem ove dvije stranke poručile su da žele podržati koaliciju ukoliko im se dostavi program, a ne zbog pritisaka stranaca. Ipak, brzo je stigao demanti na besmisleno saopćenje iz SDP-a te su poručili da im je program već dostavljen.

Naravno, nije riječ ni o kakvom programu, nego se priča s državnog preslikava na entitetski nivo. Kako su ranije procurile informacije, iz ovih stranaka su lešinari, uprkos minornoj podršci, tražili ministarske pozicije u Vijeću ministara BiH, a kada su im ponuđena mjesta zamjenika, oni su odustali od državnog nivoa kako bi što više isposlovali za nivo Federacije BiH.

No, sada su u ove dvije stranke nezasitni. Svjesni su da o njima zavisi većina, za razliku od Parlamenta BiH, pa sada traže još.

Prema informacijama „Avaza“, ostale stranke su spremne ustupiti tražena ministarstva, tačnije NES-u Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a Stranci za BiH Ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Ipak, Stranka za BiH želi, kao u svoja zlatna vremena, preuzeti kontrolu nad kompletnim energetskim sektorom, pa im je sljedeći uvjet “Elektroprivreda BiH”, uprkos činjenici da imaju samo četiri od 98 zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Energetski sektor

No, gdje je energetski sektor, koji je dobrim dijelom naslonjen na Tuzlanski kanton, kako zbog Termoelektrane Tuzla tako i zbog rudnika, tu je i vladar političkog života i smrti iz sjenke, poznati tajkun iz Živinica. Navodno, i on pokušava u svemu pronaći korist za sebe i kroz imenovanje tih kadrova dobiti bliske saradnike. Njegova umijeća nisu sporna, s obzirom na to da je uspio izmiriti i smrtne neprijatelje Envera Bijedića i Željka Komšića, ali uspio je i pretvoriti DF u portparola SDA.

Klasične ucjene

I dok građani iščekuju rasplet i pomjeranje s mrtve tačke nakon što već više od mandata Vlada Federacije BiH nije volja birača, iza očiju javnosti dešavaju se klasične ucjene minornih stranaka koje imaju priliku da uživaju samo zahvaljujući niskom izbornom pragu.