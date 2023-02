Nana iz BiH ušteđevinu od 1.000 KM donirala za žrtve zemljotresa

Brojni građani Bosne i Hercegovine uključili su se u pomoć turskom i sirijskom narodu nakon zemljotresa koji su početkom sedmice pogodili ove dvije zemlje.

Hafiz Nedim Botić na društvenim mrežama je objavio priču o bosanskoj nani koja je također željela da pruži svoj doprinos i pomogne stradalim ljudima u Turskoj.

- Po završetku džuma namaza stojao sam za sergijom i prikupljao novac koji su džematlije ostavljale kao prilog pomoći. Kada se džamija ispraznila i svi vjernici razišli, prikupljam sedžade na kojima je bio novac da sve sastavim i predam. Prilazi mi jedna stara nena u dimijama i šamiji, onako sporim hodom krećući se prema meni. Kaže: "Sinko, sačekaj da i ja dam svoj prilog". Dođe ona tako do mene, vadi svoj stari novčanik, vadi iz njega salvetu i kaže mi stavi ovo sebi u džep pa stavi poslije na sergiju. Rekoh: "Majko, slobodno stavite", misleći stavit će skromnih 5-10 maraka znajući da naši stariji teško preživljavaju. Nena razmota salveticu i kaže meni: "Ovdje je, sinko, 1.000 KM, to je moj crni fond, to sam štedjela za crne dane, ali sam odlučila ovo dati našoj braći i sestrama koji su u potrebi i da ih pomognem" - napisao je hafiz Botić u poruci koju je preuzeo od Adnana Čirića, uposlenika Behram-begove medrese u Tuzli.