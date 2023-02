FHMZ: U jutarnjim satima magla, poslijepodne razvedravanje

U Bosni će danas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 4, a dnevna od 4 do 10, na jugu zemlje do 14 stepeni.

U Sarajevu jutro umjereno oblačno uz postepeno razvedravanje. U jutarnjim satima sa maglom. Jutarnja temperatura oko -3, a najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni.

Vrijeme narednih dana

U srijedu u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. U Bosni prije podne, po kotlinama i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 5 do 11, na jugu zemlje do 16 stepeni.

U četvrtak sunčano. Veći dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 7 do 13, na jugu zemlje do 15 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Stabilizacija vremenskih prilika povoljno će djelovati na većinu ljudi, a hronični bolesnici i meteoropate osjetit će olakšanje. Temperature će u jutarnjim satima biti niske, na što bi, uz mjestimičnu pojavu magle u dijelu Bosne, trebalo obratiti pažnju, biti oprezniji i prilikom boravka na otvorenom prikladno se odjenuti. U nastavku dana ugodnije i toplije. Na jugu i jugozapadu uz više temperature i sunčanije vrijeme većim dijelom dana.