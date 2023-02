Tokić za "Avaz": Ginuli smo za državu, ginut ćemo i za rudnik

Prema informacijama Saveza sindikata radnika rudnika FBiH Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH usvojio je Odluku o stečaju Rudnika uglja Kreka i RMU Zenica te su tražili saglasnost Vlade FBiH za provođenje ove odluke.



Poduzimanje aktivnosti

U razgovoru za portal "Avaza" Zuhdija Tokić predsjednik Sindikata Rudnika "Kreka" rekao je da će rudari će raditi ono što treba da sačuvaju rudnik.

- Stečaj "Kreke" nikad nećemo dozvoliti. U odbrani ove države učestvovalo je 2.693 rudara, 190 poginulo, osam je dobitnika najvećih ratnih priznanja, 180 ranjeno. Ginuli smo za državu, ginut ćemo za rudnik - rekao je.

Nisu sami

Dodao je da "Kreka" nije sama i da su rudari svih rudnika uz njih te će borba biti zajednička.

- Dali smo rok do 25. februara da nam se pisanim putem dostavi da se obustavljaju sve aktivnosti oko stečaja, predstečaja ili bilo čega. Ukoliko se to ne desi najviši organi Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH donijet će odluke o nastavku aktivnosti koje će primorati te donositelje odluke da to stave van snage - zaključuje Tokić.