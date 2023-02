Kome smeta: Šta će biti sa izgradnjom džamije pored Neuma

U Rabranima, selu u Neumskom zaleđu, prije oko 400 godina sagrađen je mekteb. Vremenom se broj mještana povećavao pa se ukazala potreba za objektom u kojem će vjernici moći upražnjavati vjerske potrebe, pišer portal državne televizije BHRT.

Međutim, za gradnju još nema potrebne dokumentacije zbog čega je opet zaustavljena početkom ovog tjedna. Uprkos tome, mještani najavljuju nastavak gradnje.



Tijekom zimskih mjeseci u selu Rabrani u općini Neum, živi do 20 stanovnika. Jedan od njih je Ejub Tucaković. Nekadašnji mekteb, danas džamija, priča nam, nema dovoljno prostora za obavljanje vjerskih obveza.

Ejub Tucaković iz sela Rabrani kaže da su prije tri godine krenuli u akciju da adaptiraju i prošire objekat.

-Da adaptiramo i proširimo tu džamiju u okviru objekta koji je bio ograđen, u okviru zidova koji je ograđen, međutim naišli smo na neke administrativne i birokratske barijere. Odmah je došla inspekcija i zaustavila gradnju sa obrazloženjem da to nije naša zemlja - kaže Tucaković.

Zbog toga je općinska inspekcija u ponedjeljak zapečatila objekt kojim je obustavljena gradnja. To nije prvi put da se gradnja zaustavlja, pojašnjava Dragan Jurković, načelnik Neuma.

- Vjerski objekt kao takav je bio tu ranije. Nije imao munaru. Koristio se kao vjerska učionica i to ima u nekakvim dopisima koje sam ja već ranije slao Muftijstvu Mostar. Sporan je taj dio i sporan je dio koji izlazi iz onog dijela koji je već ranije bio tu, odnosno ulazi na javno dobro ili općinsku odnosno državnu imovinu. Mi smo imali jedan razgovor i dogovor gdje se nekakav način trebalo poštivati zakon, odnosno vidjeti kroz svu dokumentaciju kako bi se moglo doći do samog objekta odnosno do svih tih dozvola koje su potrebne i opet kažem, nažalost politika opet ulazi u onaj dio u koji se ne bi tebalo ulaziti - kaže Jurković.

Ilham Puce, iz službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva mostarskog kaže da su sve potrebne zahtjeve i dozvole uputili prema općinskim vlastima.

- Nažalost, uvijek se tražio način kako da se to opstruiše i kako da nam se ne izađe u susret umjesto da se nađe način kako da se riješi ovo pitanje. Što se tiče pravne procedure i procesa, on je još uvijek u toku i mi se nadamo da će ovo pitanje biti uistinu riješeno. Pojedini džemati imaju specifičnosti kao što je džemat u Rabranima. Nas žalosti činjenica što nismo u mogućnosti brojnim Muslimanima gostima u Neumu omogućiti da oni u blizini svojih hotela obavljaju svoje vjerske obaveze i obrede, nego smo primorani čak 31 km od samog centra Neuma iznalaziti kakvo-takvo rješenje i vidimo da ono na taj način ne može da dobije potrebne dozvole - kaže Puce.