Zima nije gotova: Sutra kiša, u narednim danima moguć i snijeg

Promjene vremenskih prilika mogu se u BiH očekivati od sutra. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana ili tokom noći je moguća prolazna kiša. Vjetar slab, uglavnom, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno slaba i prolazna kiša je moguća tokom noći. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 13 stepeni.

U petak 24.02.2023., pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i dio večerni povremeno slaba kiša ili lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadne i jugozapadne Bosne. Vjetar prije podne slab, a poslije podne umjeren do pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 12 do 18 °C.

U subotu 25.02.2023., pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Prije podne padavine se moguće ponegdje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a poslije podne ili tokom noći u većem dijelu naše zemlje. U kasnim večernjim satima u Krajini se očekuje prelazak kiše u snijeg. Vjetar umjeren do pojačan, sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Tokom noći u Bosni vjetar u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 14, a dnevna od 12 do 19 °C.

U nedjelju 26.02.2023., oblačno vrijeme sa padavinama. U jutarnjim satima na istoku i jugoistoku Bosne je moguća kiša, koja će postepeno preći u snijeg. U ostatku Bosne se očekuje snijeg, a u Hercegovini kiša. U većem dijelu zemlje obilnije padavine. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjeren do jak jugo. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na istoku i jugoistoku Bosne do 8, a u Hercegovini od 10 do 14 °C. Dnevna temperatura od -2 do 3, na jugu zemlje od 11 do 16 °C.