Lijepo vrijeme i danas: U BiH temperatura i do 18 stepeni

Sutra sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne sjeveni, a u ostatku zemlje jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

Za četvrtak se najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana ili tokom noći očekuje se prolazna kiša. Vjetar slab, uglavnom, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 11 do 17 stepeni.

U petak pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar umjeren do pojačan, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 13 do 19 stepeni.