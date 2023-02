Dodik prijeti raspadom koalicije: Ovo neće niko trpjeti

Predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik zaprijetio je raspadom koalicije na državnom nivou.

Razlog je rezolucija u UN-u "Principi koji podržavaju sveobuhvatan pravedan i trajan mir u Ukrajini".

Našoj Stalnoj misiji je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH otišla instrukciju da glasa "za".

Dodik je protiv, navodeći kako se Predsjedništvo nije usaglasilo o tome, odnosno da je Željka Cvijanović bila protiv, te da je zbog toga BiH trebala biti suzdržana.

- Nadležnost vanjske politke se nalazi u Predsjedništvu. To nije teško utvrditi. Očigledno da se nastavlja stara praksa Bisere Turković koja je unilateralno djelovala.

To pitanje se razmatralo i nije bilo saglasnosti. Ali neko je iz Ministarstva vanjskih poslova poslao drugačiju instrukciju - rekao je Dodik.



Kako je naveo, nastavak ovakvog djelovanja će dovesti do raspada koalicije.



- To će dovesti do raspada ovog sistema vlasti. Niko ovo neće trpjeti. To treba da odluči Predsjedništvo - kazao je Dodik i ponovio kako BiH ne treba da uvodi sankcije Rusiji i da je ponosan na odnos koji RS ima sa tom zemljom.

Dodik je istakao da BiH ne treba da uvodi sankcije Rusiji te da je on ponosan na odnosno RS i Rusije.

- Mi ne želimo nastavak tog sukoba, ali ne treba da se miješamo. Mi trebamo graditi odnose sa Rusijom i sa SAD, ako je to moguće. Ali kako to oni od nas očekuju to je teško moguće - poručio je Dodik.