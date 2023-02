Govedarica tvrdi: BiH je uvela sankcije Rusiji

Bosna i Hercegovina je uvela sankcije Rusiji u dogovoru političkog establišmenta RS i političkog establišmenta Federacije BiH, kaže za "Mat" BN TV, šef Kluba poslanika SDS-a u NSRS Vukota Govedarica.

Komentarišući posjetu delegacije NSRS Rusiji Govedarica kaže:

- NSRS odnosno njen predsjednik Nenad Stevandić nije išao u Rusiju zato što je baš želio, nego zato što je morao neke stvari da opravdava, a koje su vidljive nakon izjave gospodina Borelja i gospodina Vučića, dakle, nema nikakave sumnje. Očigledno je da se radi o dogovoru između vlasti RS i vlasti Federacije BiH o traženju modela kako i na koji način će se izreći sankcije sa jedne strane, kako će se propustiti te sankcije sa druge strane, a kako će svi o tome ćutati. Da se nije tim povodom oglasio gospodin Vučić, apostrofirajući da samo Srbija i Moldavija nisu uvele sankcije Rusiji, ništa se o tome ne bi znalo.

SNSD je mogao spriječiti uvođenje sankcija Rusiji, ali nije, ocjenjuje Govedarica.

- Dogovor je bio nećemo ništa da stavljamo na Vijeće ministara, znamo koliko je to klizav teren i to ćemo da radimo u miru. Vi to radite preko Ministarstva vanjskih poslova, preko Turković.