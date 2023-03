Hoće li doći do razdvajanja ministarstava

Prije dvije godine izvršeno je spajanje Ministarstva komunalne privrede i Ministarstva prostornog uređenja i tada je nastalo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.



Međutim, Faruk Kapidžić, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, a i nekadašnji ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, pokrenuo je inicijativu da se ovo ministarstvo ponovno razdvoji.

Politička opcija

Kapidžić je za “Avaz” istakao da inicijativom traži da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ponovo bude zasebno, a da se komunalna infrastruktura pripoji Ministarstvu saobraćaja.

- Tako bi ostao isti broj kantonalnih ministarstava. Međutim, trenutna Vlada KS želi to odvojiti, da bude zasebno, kao i Ministarstvo privrede, i to bi dovelo do 14 ministarstava - navodi Kapidžić.

Također ističe da je spajanje ministarstava bilo isključivo politička opcija, i to zbog ministarske raspodjele funkcija.

- Sakrili su prostorno planiranje i uređenje, kao da to ne postoji, s obzirom na to da nemaju pojma koliko je to bitno. Nadam se da će razdvojiti Ministarstvo prostornog uređenja, jer vidimo da je sve katastrofa kada je riječ o uređenju i planiranju. Očigledno je da se trenutni ministar pogubio, jer je previše sektora u tome - kaže Kapidžić.

Stručni kadrovi

I dalje je na čelu ovog spojenog ministarstva Enver Hadžiahmetović, koji je za “Avaz” istakao da je do sada sve odlično funkcioniralo kada je riječ o organizaciji Ministarstva.

- Kada bi se Ministarstvo razdvojilo, možda bi bolje funkcioniralo, ali to je hipotetički rečeno. Sve je do stručnih kadrova koji vode ministarstva, a kojih je sve manje - smatra Hadžiahmetović.

Žele graditi "Tibre"

Razdvajanje ministarstva je, prema mišljenju Hadžiahmetovića, više u domenu politike nego struke.

- Nekima u Sarajevu možda ne odgovara što nisu dobili saglasnosti i dozvole za gradnju, a nekima što žele "svoje" ministre da bi mogli graditi svoje "Tibre" - kazao je Hadžiahmetović.

Razlog za spajanje dva ministarstva prije dvije godine jeste pravljenje prostora za razdvajanje Ministarstva obrazovanja na Ministarstvo za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade.