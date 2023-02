Faruk Kapidžić za "Avaz": Zgrade koje sam ja projektovao ne bi se srušile, novogradnja bi

Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i ugledni arhitkekta Faruk Kapidžić za portal "Avaza“ je izjavio da zgrade koje je on projektovao ne bi pretrpjele nikakvu štetu i izdržale bi razorne zemljotrese.

- Sa aspekta moje struke mogu govoriti o zgradama koje sam ja radio. Podnijele bi one to i ne bi se ništa desilo, a ove nove zgrade koje se rade, ko to kontroliše nisam siguran na šta bi izašlo i naravno prijeratna postmoderna bi možda izdržala. Možda bi bilo nekog pucanja, ali ne bi ništa palo na tlo kao što je tamo. Austrougarski objekti bi vjerovatno pretrpjeli određenu štetu i urušavanje i novi objekti koji su rađeni posljednjih 20 godina i nakon rata – kazao je Kapidžić.

Problem s prizemljem

Dodao je da je najveći problem koji se dogodio u Turskoj i Siriji prizemlje, odnosno zakonski određena količina zidnih plata u objektu, odnosno u prizemlju.

- U prizemlju su najveći pritisci prilikom izvođenja i projektovanja da se oslobodi prizemlje i da ostane na stubovima. U Turskoj očito da nisu imali tu kontrolu da se taj standard dovoljnog broja zidova zadrži. Oslobađali su prizemlje na stubove i onda je ono sve popadalo zbog tih stubova u prizemlju gdje nije bilo zidova u dva pravca koji su isključivo protiv zemljotresa. Takvih situacija ima i kod nas gdje su se neki vjerovatno zidovi sklanjali zbog prizemlja. Koliko je to iskontrolisano kod nas to ne znam. Ne bi onako bilo kao u Turskoj, ali vjerovatno da bi se desila na određenim objektima havarija – rekao je Kapidžić.

Najbolji materijal

Za ovaj tim zemljotresa najbolji materijal bi bio beton.

- Beton od modernih materijala ukoliko je isprojektovan po normama po seizmici je dovoljno dobar da izdrži ovakve udare, s tim što beton poprema pucanja koje poslije treba sanirati, a recimo drvo je dobro, jer ima elastičnost koja podnosi ta ljuljanja, ali je drvo za manje objekte, a za veće objekte beton je siguran samo ako se dobro isprojektuje i izvede po standardu, odnosno po propisima. Problem betona je što u toku izvođenja mora se dobro upratiti nadzor, odnosno da li je izvođač uradio sve po propisima, od količine armature, do postavljanja u gornju i donju zonu, do standarda vezivanja betona, čekanja tri sedmice i drugo – poručio je Kapidižić, dodavši da je to nauka koja se mora ispoštovati.

Bolja pozicija

Međutim, to je kod nas s obzirom kako se plaćaju ti stručnjaci, tako se to i poštuje, da nismo baš u sjajnoj poziciji, ali smo u mnogo boljoj nego u Turskoj što smo vidjeli, dodao je Kapidžić.

Podsjetimo, Tursku i Siriju u ponedjeljak, 6. februara pogodila su dva snažna zemljotresa, prvi jačine 7,7 potom 7,6 stepeni po Richterovoj skali.