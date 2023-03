Lendo: SBiH i NES neće bez SDA, Stojanović: Važniji su vam bošnjački delegati od demokratske većine

U emisiji Face to Face gosti su bili potpredsjednici Federacije BiH Refik Lendo (SDA) i Igor Stojanović (SDP).

Lendo je kazao da Stranka za BiH i NES neće potpisati Vladu u kojoj neće biti SDA te da SDA i DF moraju biti u Vladi Federacije, na šta mu je Stojanović odgovorio da ne predstavlja samo SDA Bošnjake, pa da je nužda.

- Ja predstavljam Bošnjake ovdje, ne samo SDA. Mi smo pobjednici ovih izbora i nije korektno da nas nema u Vladi. Ne dajem potpis i tačka. Ne može kurban biti svako. Još uvijek ne možemo odlučivati, jer nismo dobili certifikate od CIK-a. Na nas je bila usmjerena artiljerija bez municije. Dat ću saglasnost ako bude dobar prijedlog Vlade FBiH i ako u tom timu bude SDA. Šteta je tim popuniti bez dobrih igrača iz SDA. SDA je građanima rekla da će učestvovati u formiranju Vlade FBiH, nama su građani dali povjerenje i mi smo istrčali prvi na cilj. Ne mogu onda drugi, treći ili četvrti dolaziti na prvo mjesto – kazao je Lendo.

"Izvršen udar"

Stojanović je kazao da bi argumenti bili validni da je riječ o sportskom događaju, a ne o politici.

- Vaš argument bi važio da SDA nije bila u vlasti zadnjih 30 godina. To što ste istrčali prvi, a nemate 50 posto ni u jednom domu može biti veliki problem. To može biti nova politička kriza koja će Šmitu i međunarodnoj zajednici poslati poruku da mi ne možemo provesti demokratske procese, a može utjecati i na naš put prema NATO-u i EU – poručio je Stojanović.

Lendo je mišljenja da od početka nije bilo ništa dobro.

- Nismo sjeli da pričamo nas troje. Oni su izvršili federalni udar odmah na početku i njih dvoje dogovorili ko je predsjednik, a ko potpredsjednik. Predložit ću SDA da se krene u izmjenu Ustava i nek Parlament odlučuje – rekao je Lendo.

Stojanović je poručio da nema vremena za rastezanje te da SDA u ovom trenutku nije dio bilo kakvog procesa i upitao Lendu zašto se ponaša na isti način kao HDZ prije četiri godine, na šta je on kazao da to ne radi.

Važniji bošnjački delegati od većine

Stojanović je pitao i Lendu zašto niko ne želi sa SDA.

- To je do vas, nije do nas. Mi sa DF-om imamo 10 više delegata nego vi, Trojka. Stranka za BiH i NES neće potpisati Vladu u kojoj neće biti SDA. Rekli su da ako bude zaobiđen predstavnik Bošnjaka, takvu Vladu neće podržati. Pri fomiranju vlade, niko ne zna kako će biti. SDA i DF moraju biti u Vladi FBiH – odgovorio je Lendo, a onda mu je Stojanović poručio da će se tek vidjeti da li će SBiH i NES stati uz SDA.

Lendo je rekao da se želi eliminisati bošnjački dio a da HDZ mora biti u vlasti, na šta mu je Stojanović rekao da je HDZ već bio u toj poziciji 2010. godine.

Stojanović je istakao da i on ima mogućnost blokade, ali da ne bi nikad preuzeo takvu odgovornost te istakao važnost poštovanja volje većine te da su SDA važniji bošnjački delegati nego demokratska većina.