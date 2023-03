Žene u BiH još su tuđa sreća, o političkom nasilju nad njima se ne govori

Ususret nam ide još jedan Međunarodni dan žena. Karanfili, ruže, bombonjere, romantične večere ili ručkovi... Na sve to će i ovog 8. marta muškarci trošiti svoj novac kako bi pokazali naklonost supruzi, majci, kćerki, prijateljici...

No, kakav je položaj žena u Bosni i Hercegovini? Kakav je položaj žena u politici u ovoj državi? Na kojem nivou su nam rodna ravnopravnost i prava žena za koja smo se tako žustro i glasno borile? Visok stepen nasilja Na ova pitanja odgovarale su potpredsjednica SDP-a Lana Prlić, ministrica okoliša i turizma FBiH Edita Đapo (SBB), zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Vildana Bešlija (Naša stranka) te politička analitičarka Svetlana Cenić. - Žene u BiH su izložene diskriminaciji u mnogim sferama društva. To se ogleda u pristupu ekonomskim i socijalnim pravima, posebno prilikom zapošljavanja i imenovanja na rukovodeće funkcije. Pitanje ostvarivanja prava na porodiljsko odsustvo i ujednačavanje naknada između entiteta te kantona otežava ionako težak položaj žena na tržištu rada po svim statistikama, a zabrinjava i visok stepen nasilja nad ženama - kazala nam je Bešlija. Svetlana Cenić smatra da rodne ravnopravnosti ima onoliko koliko žene shvate da im sve pripada. Kao i muškarcima. - Ako misle da nekoga treba da pitaju za dozvolu ili da im neko servira na tacni da bi pokazao da one imaju pravo, onda se varaju. Ja smatram da meni sve pripada i uopšte ne želim da gledam razliku, osim one koju je majka priroda odredila, naravno, na to ne mogu uticati - rekla je Cenić.

A šta je s onim ženama koje trpe batine godinama... - Zašto sebi dozvoljavati mučenje, torturu i koješta? Generalno, u bh. društvu žene su još tuđa sreća. I to se od njih i očekuje. Inače sam 8. marta uvijek u dubokoj ilegali, zato što su to pretvorili u kič. Ne bih taj dan negdje izašla. Sve je komercijalizirano. I sve to praktično slave muškarci - dodala je Cenić. Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo kazala nam je da je kroz svoj akademski i profesionalni put u BiH osjetila da u našem društvu još neopravdano dominiraju muškarci. - Neću reći da je položaj žene dobar. Štaviše, nametnuti klišei, trendovi i tradicijske norme nas još značajno stavljaju i pozicioniraju kao neravnopravne u svakom segmentu društvenog života. Ipak, moram reći da sam izrazito sretna zbog činjenice da se naše žene nisu pomirile s takvom situacijom. U posljednje vrijeme mnogo je organizacija koje nas zastupaju i potenciraju značaj i ulogu žene u modernom društvu. Osim toga, i mnoge žene kao pojedinci svojim aktivizmom, znanjem i uspjesima dokazuju da smo nepravedno zapostavljene i da zaslužujemo jednak tretman - istaknula je Đapo. Javni linč Lana Prlić položaj žene u BiH opisala je u dva primjera. - Kada je žena žrtva nasilja, ona mora da ide i da se krije u sigurnu kuću, koje su u nekim kantonima zanemarene i još nisu doneseni zakoni. Kada se majka razvede, ne garantuje se isplata alimentacije, jer još nema alimentacionog fonda. Mislim da je jasan položaj žena u BiH - naglasila je Prlić.



S druge strane, kada su u pitanju žene i politika, Prlić je dodala da žene imaju zagarantirana mjesta unutar lista, ali je teško preskočiti prag od 20 posto. - I rijetko ko to uradi. Žena u politici ima, ali ne u tom omjeru u kojem bismo htjele. Ono o čemu se ne govori jeste nasilje nad ženama u politici, a najviše javnim linčem koji je sve izraženiji posljednjih godina i zasigurno razlog što nema više žena u politici i zašto odustaju od bavljenja ovim poslom - iskreno je rekla Prlić. Bešlija je istaknula da nedovoljan broj žena u politici predstavlja refleksiju društva u cjelini. - Iz vlastitog iskustva mogu reći da su česte rasprave u skupštinskim klupama, ali i u online prostoru, ogolile sve manjkavosti našeg društva kada je u pitanju položaj žena, prije svega ukorijenjeno nepoštivanje dostojanstva žena, pa čak i onih koje su na neki način zaštićenije od običnih žena, jer su u politici. Međutim, bez aktivnog učešća žena u svim porama društva i države to društvo i država stagniraju, ne razvijaju se, tj. postaju siromašni. Upravo to je jedan od razloga mog opredjeljenja da svojim djelovanjem doprinesem poboljšanju položaja žena u BiH i ozdravljenju društva - kazala je Bešlija. Dame na pozicijama I Đapo smatra da nije dovoljno žena u politici. - Bit će onoga trenutka kada u našim parlamentima i izvršenoj vlasti bude 40 ili više posto žena, što je i preporuka. Ipak, moram kazati da sam kao žena vrlo sretna zbog činjenice da su u posljednje vrijeme na važne državne pozicije imenovane žene. Posebno sam ponosna i na to da je SBB jedan od prvih političkih projekata koji je utabao ovaj put i na značajne pozicije povjerio ženama - istaknula je Đapo. Analitičarka Cenić smatra da ima dobrih primjera kada su žene u politici u pitanju, dok istovremeno ističe da oni drugi ne služe ženama na čast.

- To su one koje su slijepo odane vođi, koje rade ono što vođa kaže i koje su karijeru napravile tako što su slušale vođu. Svaka žena koja drži do sebe u takvu politiku neće. Najgora kampanja koja može da se radi jeste ona „Glasaj za ženu“. Ja da budem nekome dekor i stojim kao fikus... Ne bih ni mrtva. Zato me nema i neće me biti u političkim partijama koje su vrlo autokratske - zaključila je Cenić. Bolje društvo i država Ministrica Đapo je rekla da i danas imamo žene državnice, članicu Predsjedništva BiH, predsjedavajuću Vijeća ministara BiH, predsjednicu Federacije BiH, predsjednicu Federalnog parlamenta, gradonačelnicu Sarajeva, vršiteljice dužnosti premijera KS, premijerku ZDK... - U javnom prostoru sve se više čuje glas žena i to je nešto što zaslužujemo i što ženama pripada. Uvjerena sam da će i naše društvo i država biti bolji onoliko koliko budemo prepuštali ženama da značajnije učestvuju u donošenju ključnih odluka - naglasila je Đapo.



