Profesor Neven Anđelić za "Avaz": Političke snage u BiH moraju znati šta žele

Osim što je SDA zamijenilo osam stranaka izbori u BiH nisu donijeli velike promjene, kaže za portal "Avaza" Neven Anđelić, profesor međunarodnih odnosa i ljudskih prava na Regent's Univerzitetu u Londonu. On nije uvjeren da se sa SNSD-om i HDZ-om, strankama koje su zajedno sa SDA dugo činile vlast i odgovorne su za stanje u BiH, mogu očekivati kvalitetni pomaci.



- Drugi problem je što ovih osam stranaka imaju različite ideologije i jedini zajednički interes im je da uklone SDA i da zaposjednu bar dio tih pozicija. Ako pogledamo susjedstvo, Hrvatska kao članica EU vidljivo, iz godine u godinu, odmiče BiH. Čak i na istoku, Srbija i Crna Gora su u procesu pregovaranja o članstvu, otvaraju im se fondovi koje strukture vlasti u BiH nisu naučile koristiti za dobrobit građanki i građana BiH – kaže Anđelić.

Prioriteti nisu ispunjeni

Podsjeća da prioriteti postavljeni od strane EU nisu ispunjeni, a odluka o dodjeli statusa kandidata BiH posljedica je geopolitičkih dešavanja i rata u Ukrajini. Uprkos pokušajima dijela nove vlasti da nešto promijeni, sistem koji je osigurao mir u BiH, sa instrumentima zaštite nacionalnih interesa, koji se koriste za sve i svašta, onemogućava progres.

- Prethodna vlast nije učinila ništa na putu ka EU. Sada imamo promjenu vlasti, ovo su početni koraci, ali moj je utisak da se, bar kad je riječ o vanjskoj politici, nešto pokušava. Pokušava se razgovarati sa susjedima prvenstveno, a potom i sa Briselom, biti aktivan, a ne koristiti vrijeme na vlasti za putovanja po egzotičnim krajevima, čime je prethodni mandat bio obilježen – dodaje profesor Anđelić.

Po izbijanju agresije na Ukrajinu činilo se da BiH zauzima značajnije mjesto u međunarodnim odnosima, ali Anđelić kaže da je problem u nedostatku unutrašnje volje. Veliki svjetski igrači imaju vlastite interese, koji se u posljednje vrijeme oblikuju upravo u skladu s nastojanjima da se spriječi širenje ruskog utjecaja.

Rat u Ukrajini

- Podrška postoji, ali unutrašnje snage moraju biti zdrave i imati viziju šta zapravo žele. To se ne pokazuje. SNSD zahtjeva da BiH bude suzdržana na glasanju u Generalnoj skupštini UN-a, gdje apsolutno sve zemlje Evrope, uključujući Srbiju, jasno traže odlazak ruskih snaga iz Ukrajine. Imamo tu ultraradikalizaciju koja je prisutna unutar BiH i pokušaje ne znam kakvog dokazivanja. Imamo frekventno posjećivanje ruskih državnih institucija u periodu kada se one bojkotuju od strane većine svijeta. Imamo da je SDA tokom svoje vlasti, kadriranjem u Ministarstvu vanjskih poslova, ostvarila veoma bliske odnose s Iranom, u periodu kad se Iran bojkotuje od većine svijeta. Možemo naći da samo Rusija ima neke odnose sa Iranom. Gdje se BiH svrstala? Ako baš gledamo razlike unutar islamskog svijeta, mislim da je BiH jedina sunitska zemlja koja ima bliske odnose sa šiitskim Iranom. I imamo HDZ koji glasa protiv usklađivanja bh vanjske politike sa politikom EU, glasa protiv da BIH ima istu politiku kao Hrvatska. Mislim da nam to sve govori o stanju svijesti vodećih političara u BiH – ističe profesor Neven Anđelić.

Novo poglavlje

Dio bosanskih partija otvorio je i novo poglavlje u političkim odnosima u BiH, otvarajući sukob sa dojučerašnjim saveznicima, optužujući za intervencionizam zemlje od kojih su i sami u bezbroj navrata tražili reakcije. U neodgovornim istupima neki od njih najavljuju traženje novih saveznika čak i u Rusiji. Komentirajući ovakve stavove Anđelić kaže da su i zapadne politike pune mana, ali da treba ponuditi i odgovor, ako je Zapad opredjeljenje svih evropskih zemalja, zašto nije dobar za BiH?!

Budućnost BiH vidi u korištenju potencijala bez kojih je Evropa već ostala, jer ova zemlja ima čistu prirodu i idealan geografski položaj.

- BiH ima priliku da to iskoristi. Uskoro ćemo svi biti žedni jer izvori vode su neophodni, a ne samo izvori energije o kojima se trenutno dominantno govori. Stvar je samo da se biraju političke elite koje imaju viziju i da se za ovaj prilično mali broj stanovnika obezbjede bolji uslovi, a njima ne treba previše. Ako se nastavi s ovakvom politikom, taj potencijal odlazi negdje drugdje – upozorava profesor Anđelić.