Video / Sreća spasila građane od tragedije, urušio se dio zgrade električne centrale na Marindvoru

- S tim u vezi, nadležno je Ministarstvo prostornog uređenja FBiH i mi smo se odmah jutros obratili istom kao i nadležnoj federalnoj inspekciji sa zahtjevom za odobrenje hitnog uklanjanja objekta uzimajući u obzir ogroman rizik, koji u ovom momentu ova građevina predstavlja, prvenstveno za stanovnike koji svakodnevno prolaze ovom izuzetno frekfentnom dionicom, što automobilima što kao pješaci. Sama činjenica da se objekat i pješački prolaz nalaze na samo 50 cm od glavne saobraćajnice i tramvajskih šina, govori o kako visokom riziku se ovdje radi - izjavljuju iz The Place-a.

Majka s djetetom u kolicima pored zgrade koja se obrušila . The Place

Napominju da su već upozoravali na moguće urušavanje zgrade te da su u prethodnom mjesecu samoinicijativno naručili elaborat o statičko – konstruktivnoj stabilnosti ovog objekta. U elaboratu je nedvojbeno konstatovano da se radi o „nestabilnoj zidnoj strukturi“ te da je neophodno izvršiti rušenje/uklanjanje postojeće zidne strukture do kote postojećeg terena te da postavljanje bilo kakvih zaštitnih skela nije rješenje u postizanju stabilnosti visokih slobodnih konzolnih zidova.

- Mi smo, kao savjesni vlasnici, u prethodnim godinama pokušavali spasiti strukturu objekta od daljih propadanja. U tim nastojanjima smo dio Centrale koji je do glavne saobraćajnice dodatno ojačali postavljanjem skele sa primarnim ciljem zaštite prolaznika , učesnika u saobraćaju u ulici Hiseta kao i same građevine. Također smo, u međuvremenu, izvršili detaljno geodetsko, arhitektonsko i lasersko snimanje građevine te prikupili značajnu arhivsku građu. Urađeno je i detaljno dronsko snimanje zatečene zidne strukture, a sve i cilju adekvatnog tretmana memorije mjesta - navode vlasnici.

Iz „The Place-a“ naglašavaju kako su izuzetno ponosni na završeno renoviranje Upravne zgrade koja se nalazi tik uz ostatke objekta električne centrale i koja čini jednu jedinstvenu graditeljsku cjelinu.



„Renoviranjem i revitalizacijom zadržali smo namjenu i gabarite same zgrade te smo prilikom odabira materijala vodili računa o mjerama zaštite koje su propisane odlukom o zaštiti nacionalnih spomenika. Mnogo truda, rada, upornosti i strpljenja bilo je potrebno da bi zgrada „The Place“ poprimila današnji izgled. Dokazali smo da smo investitori koji baštine tradiciju grada i itekako smo spremni nastaviti naš započeti trud kada nam statički i građevinski uslovi na građrevini to dozvoljavaju. To nažalost nije slučaj sa zgradom Centrale, istakli su.