Suljagić za "Avaz": Pokrenuli smo niz projekata, infrastrukturu smo poboljšali

Nakon što su se u medijima pojavile informacije da iz Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić ponovo stižu uznemirujuće vijesti te informacija o navodnim katastrofalnim uslovima rada u ustanovi i tretmanima korisnika za portal “Avaza” istinu je otkrio direktor Zavoda Samir Suljagić.

- Tokom ove godine smo preduzeli čitav niz aktivnosti i nekako smo ih podijelili u tri faze. Prva faza bi nam bile ove aktivnosti koje se odnose na poboljšanje infrastrukture u Zavodu, koja je bila u dosta zapuštenom stanju. Pokrenuli smo čitav niz prioritetnih projekata od priključenje na kanalizacionu mrežu, nekih sedam od ukupno 19 objekata koliko ima ovaj Zavod, dva naselja, naselje Ramići 1 i Ramići 2 smo u potpunosti riješili sa priključkom na kanalizaciju mrežu i to je bilo jedno vrlo ozbiljno pitanje i ozbiljan problem koji je opterećivao ovaj Zavod - rekao je Suljagić.

Česti inspekcijski nadzori

Dodao je da su imali problem i sa fekalijama.

- Fekalne odvodne vode su oticale na javne površine i na privatne površine. To je bio jedan problem zbog kojeg smo često nailazili na negodovanja ljudi koji prolaze tom ulicom, ali i komšija koji neposredno graniče sa Zavodom. Vrlo često su bili inspekcijski nadzori, a same sanacije na neki način improvizacijama iscrpavanjem septičkih jama su nam odnosila značajna finansijska sredstva. S druge strane i svakako ne manje bitan je svakako opasnost i rizik od zaraze infektivne bolesti štićenika tako da nam je to bio prioritet, fokusirali smo se na taj problem uz podršku javnog preduzeća Komunalac iz Hadžića, a našim vlastitim sredstvima, uspjeli smo izdvojiti ta sredstva. Riješili smo taj problem u ova dva naselja. Ostaje nam problem još u Resniku ovdje koji je manje izražen, ali koji je puno veća investicija, i tu nećemo moći bez podrške Općine i Kantona Sarajevo dugoročnije riješiti taj problem. Na putu je da se riješi i već smo pregovarali sa načelnikom Općine. Zatražit ćemo i podršku Kantona Sarajevo i mislim da ćemo već u 2023. godini obzirom da je Općina planirala to u svojim kapitalnim projektima riješiti i ovaj problem naselja Resnik kako bi se ovaj problem dakle višedecenijski problem u potpunosti riješio - kazao je direktor Zavoda za “Avaz”.



Uštede 10 do 20 posto

S druge strane u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša uspješno je izvršena sanacija četiri objekta odnosno izvršeno je utopljavanje četiri objekta i sanirati postojeću fasadu tako da su ova četiri objekta u potpunosti utopljena i završena i paralelno sa tim aktivnostima rađena je sanacija dotrajale toplovodne mreže prema ovim objektima.

- Očekujemo i ovo što smo dosad registrovali je neka ušteda između 15 i 20 posto na toplotnoj energiji, a samo ilustracije radi ću vam reći da trošimo sredstva na zagrijavanje 19 objekata u Zavodu, tako da između 300 i 350 tona peleta trošimo. Trošimo oko tridesetak tona lož ulja i oko 50 tona odnosno kubika plina za zagrijavanje u ovim naseljima Ramićima 1 i Ramićima 2. Uštede koje se naprave u procentima između 10 i 20 posto ostavljaju značajna novčana sredstva koja možemo uložiti u neke druge prioritetnije svrhe - rekao je Suljagić.

Naglasio je da je pribavljena građevinska dokumentacija za objekte koji su bili pod istragom nadležnih organa i prema kojima se vode određeni krivični i prekršajni, odnosno parnični postupci.

- Uspjeli smo završiti sve građevinske dozvole za taj sporni objekat centra za osposobljavanje - dodao je.

Između ostalog osvrnuo se i na natpise koji su se pojavili u medijima gdje je kazao da je unazad par godina konstatovano od Vlade Federacije i resornog ministarstva da se ovdje u prethodnom periodu dešavalo stihijsko zapošljavanje, da su se primali kadrovi koji po svojoj profesiji ne odgovaraju potrebama ove ustanove, a ti kadrovi kojih nije mali broj su zaista finansijski opterećivali Zavod.

- Istovremeno je bio i smanjen kadar stručnih radnika koji su neophodni ovoj ustanovi za pružanje usluga korisnicima. Taj dio će biti jako bolan. Ja sam to najavljivao prije dvije godine i mi smo sada u situaciji da se suočavamo s tim problemom direktno koji ćemo nažalost morati rješavati. Određeno nezadovoljstvo kod radnika postoji - kaže Suljagić.

Dodao je da ponekad oni to čine da se medijski oglašavaju nekakvim anonimnim prijavama i svoje nezadovoljstvo pokazuju na taj način, a ne da svoju zaštitu traže putem nadležnih organa.