Profesor Sandi Dizdarević za “Avaz”: Državna politika Srbije postepeno guši ruski utjecaj

U četvrtak će u Novom Pazaru, u organizaciji Internacionalnog Univerziteta iz ovog grada i Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbjednost iz Beograda, biti održan okrugli sto “Interkulturalno razumijevanje – faktor mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu”.



O brojnim zanimljivim temama, poput zajedničkih sigurnosnih izazova za sve države regiona, odnosima Bošnjaka i Srba u novom gepolitičkom kontekstu, te međuvjerskom dijalogu kao ključnom faktoru pomirenja, govorit će rektor Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru Suad Bećirović, prof. dr. Jahja Fehratović iz Pododbora za nauku i visoko obrazovanje Skupštine Srbije, muftija Mevlud ef. Dudić, profesori Darko Trifunović, Muamer Nicević, Zoran Milosavljević, Želimir Kešetović, Enver Međedović, Samra Dečković, Boško Zorić i Ilija Životić.

U znak sjećanja na rahmetli Zukorlića

Prema riječima profesora Sandija Dizdarevića, koji će govoriti o zajedničkim sigurnosnim rizicima država Zapadnog Balkana, ovaj skup se organizira u znak sjećanja na rahmetli Muamera Zukorlića, prerano preminulog poslanika u Skupštini Srbije i nekadašnjeg sandžačkog muftije, a s ciljem doprinosa pomirenju naroda.

- Nastojimo demaskirati sve ove hibridno – psihološke operacije koje izazivaju strah i paniku kod građana u svim ovim zemljama – pojašnjava profesor Dizdarervić.

Dodaje da su ruski utjecaj, odnosno radikalizam i terorizam najveći izazovi i teme oko kojih se širi strah kod građana BiH i Srbije.

- To su dva temeljna problema odakle se drži panika i strah. Državna politika Srbije ide kraćim koracima ka odupiranju ruskom uticaju, jer se to radikalno i naglo ne može prekinuti. Međutim, kad se sjetimo da je Srbija priznala agresiju Rusije na Ukrajinu u UN-u i da se polako približava izricanju sankcija Rusiji, onda možemo reći da se na prostoru Srbiju postepeno guši ruski uticaj. S druge strane, imate intelektualne elite i profesore koje nedvojbeno i svakodnevno demaskiraju pojave – od špijunaže do “meke moći”, koje se odvijaju u Srbiji, BiH i Hrvatskoj, do onih koji se kroz ekonomske planove realiziraju, odnosno demaskiraju – ističe Dizdarević.

Taktike stare nekoliko decenija

Na pitanje smatra li da će zvanični Beograd moći umiriti RS, odakle gotovo svakodnevno stižu proruske poruke i prijetnje razbijanjem države BIH, Dizdarević kaže da već postoji raskol između zvanične politike RS i Srbije.

- To će biti najveći izazov u ovoj godini i vidjećemo kako će se stvari odvijati. Izjave koje čujemo u BIH su više u svrhu dnevne politike i koje nailaze “na nož” suprotnih strana. To su taktike koje se u tim hibridnim operacijama već par decenija odvijaju između političkih aktera, koji izuzetno precizno sarađuju u svim segmentima. BiH je postojala puno prije svih nas i postojaće poslije nas, tako da narodu treba jasno reći da nema ništa od nekakvih oružanih sukoba. Jedan od ciljeva ovog okruglog stola je upravo da ljudi vide da se svi mi družimo, svi istražujemo iste pojave, da možda drugačije pristupamo različitim fenomenima, ali pokušavamo rješavati. Mi smo akademski građani koji vole svako svoj narod i državu, ali ne na način da se kritički osvrćemo isključivo na onog drugog – ističe profesor Sandi Dizdarević.