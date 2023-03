Trifunović: Kada se Komšić pojavio bilo je simpatično, ali on se od kritičara SDA pretvorio u partnera

Aleksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik magazina Buka, gostovao je u Pressingu N1 Hrvatska.

- Milorad Dodik mi je jednom prilikom rekao definiciju Bosne, a to je da je BiH beskonačna privremenost, tako da i na prošlim izborima niko nije obećavao nešto drugačije, bolje, budućnost. Svi su obećavali da će ostati isto, a možda se još malo vratimo u prošlost - ističe Trifunović u početku razgovora.

Urednik Buke na društvenim mrežama piše da voli zemlju BiH, ali mu se gadi država BiH. Objašnjava to sljedećim komentarom: “Mislim da ne smijemo odustati od zemlje. Država se voli i poštuje onoliko koliko od nje imaš koristi. Mi smo kao pojedinci mali i zato smo delegirali dio svojih prava na državu da bi ona štitila naš interes. Napisao sam nekoliko puta i da je država BiH opasna po život. Često kad su neke nepogode mi zateknemo državu potpuno nesposobnom da se suoči s problemima. S druge strane, imamo hiljade sjajnih ljudi u svim sferama društva koji nemaju nikakve koristi od te države, a bore se neprestano za tu zemlju. Zato mi je časno biti na strani poraženih, mi smo gubitnici, svi koji nismo pobjedili na izborima, ali čast mi je biti na strani poraženih koja se neprestano bore za tu zemlju. Ti ljudi su nukleus koji će možda sačuvati na okupu jezgru ljudi koja će od BiH napraviti normalnu državu. Od ovih koji je trenutno vode, a kojima je jedini cilj pobjediti na izborima i podijeliti plijen, drugačija država od ove se ne može ni očekivati”.

Iste stranke i političari

Ipak, ljudi u BiH gotovo uvijek biraju iste stranke i političare. Trifunović objašnjava: “Šta očekivati od ljudi koji su nemoćni, gladni, spremni za 50 eura prodati svoj glas i kojima je potpuno nebitno ko će ih predstavljati. Atrofirali su politički potencijali.”.

Na pitanje je li Dodik potpuni gospodar RS, odgovara da tu nema nikakve dileme. Istovremeno ističe da su politički gospodari u BiH uz Dodika “definitivno Čović i u Sarajevu više ljudi – koalicija okupljena oko Naroda i pravde. Tu je gospodin Konaković kao neformalni lider te grupe. Ali generalno Čović i Dodik su svjesni svoje političke moći, vrlo su bahati i arogantni. Vrlo interesno sarađuju. Sigurno postoji poslovni interes. I jedan i drugi su makijavelisti. I jedan i drugi se kriju iza politčkih poruka ljubavi prema narodu. Iz dijela BiH u kojem žive Hrvati gdje Čović ima apsolutnu vlast, odlazak ljudi je ogroman zahvaljujući hrvatskim dokumentima. Ljudi odlaze živjeti i raditi bilo gdje u Evropi – da žive tako dobro, ljudi ne bi odlazili. Nešto mi se čini da nije unaprijedio život ljudi dolje”. Kad je riječ o Dodiku kaže: “U entitetu RS ljudi također odlaze. Situirane kompletne porodice odlaze. Ako je ta politika toliko dobra, a oni su obećali to što su obećali, ne vidimo rezultate borbe – ne vidimo da je popravljen život ljudi”.

Ističe i da se prijateljstvo između Čovića i Dodika ne krije: “Čović je koristio avion RS kada je išao u posjete u Evropi. To je jedno otvoreno prijateljstvo koje se ne krije. Demonstrira se kao jedna trajna koalicija”.

Na pitanje koliko je snagu HDZ-a i Čovića ojačao Željko Komšić, Trifunović odgovara: “Meni je prvi put izgledalo simpatično što je Komšić našao bug u sistemu i da pokušava ismijati sistem – pogledajte kako je ovo sve nakaradno, evo ja mogu kandidirati se i pobijediti. Ajmo ljudi vidjeti što ćemo s ovom državom na neki šaljiv način.

Vrlo ozbiljno sebe shvatio

– Međutim, on je sebe vrlo brzo ozbiljno shvatio do te mjere da je od jednog od kritičara nacionalizma i SDA-a sam ušao u koaliciju sa SDA. Mislim da kad god se on kandidira, Čović otvori najskuplji šampanjac i za njega je kampanja završena”.

- Činjenica je da svi odgovaraju jedni drugima. Ne samo Komšić - Čoviću i obrnuto. Na tim mržnjama se stvara jedan politički program. Dejtonskim sporazumom je rat oružjem zaustavljen, ali nastavlja se jedan trajni rat svim drugim sredstvima iz razloga što je rat fantastično političko sredstvo. Kad bi neko došao sada u BiH, stekao bi dojam da je usred rata u BiH – rekao je.