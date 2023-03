Skandalozna Dodikova izjava: Postoje indicije da su novinari sami oštetili vozila

Nakon sastanka vladajuće koalicije u RS lideri političkih stranaka potpisali su zajedničku izjavu kojom smatraju da je RS sa različitih strana napadnuta po različitim osnovama.

Kako je istakao lider SNSD-a Milorad Dodik koalicija je jedinstvena po pitanju opredjeljenja da se kleveta unese u Krivični zakonik.

Javna rasprava će trajati 60 dana

- To nije upereno protiv bilo kojeg pitanja novinara. Podržavamo opredjeljenje da se da širok rok za javnu raspravu. Vjerujemo da novinari znaju da se nakon usvajanja nacrta odredi javna rasprava. Podržavam da javna rasprava traje 60 dana - istakao je.

- Koalicija je osudila uznemiravanje novinara čija su auta kako su to rekli išarana. Tražimo rigoroznu akciju MUP-a - rekao je Dodik napominjući da je tražio da sve bude što prije rasvijetljeno. Posebno je skandalozna ocjena koju je iznio, a do koje je, navodno, došao nakon razgovora sa predstavnicima policije.

- Rečeno mi je da ima indicija da su sami organizovali tu aktivnost. Nema potrebe da se iko osjeća ugroženim. RS nema namjera da unutar sebe izaziva bilo kakve konflikte - rekao je Dodik tvrdeći da ne misli da novinarska zajednica "stoji iza nekog Vukelića ili bilo koga".

Također, Dodik je pojedine optužio da su od USAID-a "uzimali novac kupovali najbolja auta i vozali po gradu".

"Niko od novinara ne smije da bude uznemiren"

- Žao mi je, vidim na šta idu. Žao mi je zbog uznemiravanja njihove djece - rekao je on.

- Ovo je preuranjeno, nikakvog značaja nema. Zakon ide u NSRS. Kao takav će otići u javnu raspravu, bit će distupan svima. Vjerujem da Udruženje novinara zna da je za svaki zakon obavezna javna rasprava. Niko od novinara ne smije da bude uznemiren - rekao je Dodik.

On je istakao da zakon neće biti donesen kako bi vlast prosuđivala, već da će krajnju riječ o svemu imati pravosuđe. Na opasku novinara da drakonske kazne znače i da će neki u zatvor, jer neće imati novca da ih plate, Dodik je rekao da je to onda drugo krivično djelo i dodao "niste trebali lagati".

- Ne vidim da je problem da zato što se neko inkriminisano ponaša može da bude zabrinut. Ova dotična gospoda se uplela u probleme sa ljudima sa kojima su klevetali i mi imamo probleme da njih zaštitimo - rekao je on ističući da, kada je jučer govorio o spodobama nije govorio o novinarima.

- Ja sam mislio na one koji pišu po raznim portalima koji su zarobili ovo društvo - rekao je Dodik.

"U skladu sa evropskim standardima"

- Pomenuo sam jučer taj zakon koji je Incko nametnuo. Zamisli kakav se genocid desio kada ga braniš zakonom i braniš pominjanje da to nije. Ako jeste onda je to nesumnjivo - rekao je on osuđujući novinare što nisu negodovali zbog nametanja izmjena Krivičnog zakonika Bosne i Hercegovine.

- Imamo tačne spoznaje koji mediji protežiraju strane politike koji su patriote. Mi ne vjerujemo u dobre namjere N1 ovdje. Spreman sam da razgovaram i sa bundžijama nakon donošenja nacrta zakona - rekao je Dodik.

- Ovo je rađeno u skladu sa evropskim standardima. U javnoj raspravi ćemo donijeti sve evropske zakone. Ovaj zakon je u skladu sa američkom praksom - istakao je on ponavljajući da nema zaprećene zatvorske kazne, "ima samo jednu intenciju da u javni diskurs dovede više odgovornosti i poštovanja".