Lagumdžija: Treba li nas neko napasti da nas prime u EU?

U azerbejdžanskom Bakuu danas se održala rasprava „Zapadni Balkan u kontekstu EU” koji se održava u sklopu azerbajdžanskog "Global Baku Foruma".

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila je kako su NATO i EU budućnost i ključ sigurnosti i stabilizacije područja.

Kako prenosi "Jutarnji list" , istaknula je kako ne preferira izraz „zapadni Balkan”:

Pred zemljama regije mnogo izazova

- Ratovi devedesetih stvorili su psihološku barijeru i taj termin izaziva određene negativne reakcije, draže mi je reći da smo zemlje Jugoistočne Europe – kazala je na početku Grabar-Kitarović, dodavši kako na pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana EU ne gleda kao na proširenje Unije, već osnaživanje.

U svom je govoru istaknula kako EU, ako želi biti važan globalni igrač, mora uključiti Zapadni Balkan, ali i da je pred zemljama ove regije mnogo izazova. Ponajprije su to složeni odnosi u Bosni i Hercegovini te odnosi Srbije i Kosova što su, rekla je, „mogući izvori nestabilnosti”. Dodala je kako ruska invazija na Ukrajinu nimalo ne olakšava situaciju.

- Da pojasnimo, da sam ja Rusija, svakako bi mi bilo u interesu izazvati nestabilnost negdje drugdje, van svojih granica, u ovoj situaciji. No, zemlje našeg područja trude se. Najvažnije je pridobiti ljude, oni su ti koji odlučuju o budućnosti. Na Balkanu želimo proeuropske, demokratske vlade. Uvijek ću podržavati želje naših susjeda za euroatlantskim integracijama. Probleme moramo rješavati na vrijeme. U odnosu na druge europske zemlje, mi smo na ovom području od devedesetih napravili strašno mnogo. Sada se moramo pobrinuti da se svi konflikti spriječe pod svaku cijenu. No, nekad se pitam žele li neke zemlje doista biti dio EU, jesu li uopće išta poduzele u tom pogledu – kritizirala je Grabar-Kitarović, no nije konkretno rekla na koga misli.



Situacija je zamršena

Bivša crnogorska ministrica obrane Milica Pejanović-Đurišić morala je odgovoriti na pitanje moderatora skupa, bivšeg bosanskohercegovačkog ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžije, kako to da je Crna Gora „preuzela vodstvo kao kompolicirana zemlja, zemlja slučaj” od BiH.

- Nije baš lijep uvod, ali slažem se da trebamo otvoreno razgovarati. Dosta nam je političke korektnosti, potrebna su nam rješenja. Crna Gora je devedesetih jedina uspjela izbjeći ratne sukobe. Da nismo, mogli smo postati druga Bosna i Hercegovina. Ali u to najgore vrijeme naše regije kao narod smo ostali ujedinjeni. Na žalost, to sada nije slučaj, Crna Gora je duboko podijeljeno i polarizirano društvo. Problema je mnogo, nije to samo mnogo puta spominjana tranzicija vlasti, već i geopolitički odnosi s velikim silama izvan Evrope. Moram vam reći da je Crna Gora, dva tjedna uoči predsjedničkih izbora, izložena svim mogućim oružjima hibridnog ratovanja, od cyber napada do lažnih vijesti. Situacija je zamršena, od lidera euroatlantskih tranzicija, od zemlje koja je ušla u NATO prije ostalih, sada smo u situaciji da smo gotovo blokirani na europskom putu – kazala je ona.

Lagumdžija je ustanovio kako je Dejtonski sporazum, kakav god da jest, donio mir BiH, a bez mira ništa nije moguće. No, iz njegovog se izlaganja dalo zaključiti kako smatra da EU ne radi dovoljno na uključivanju BiH u svoje institucije.

Rat u Ukrajini

- Nama stalno obećavaju evropsku budućnost, ali nama ne treba budućnost nego sadašnjost. Budućnost uvijek imamo, s EU ili bez nje. Nekada mislim, pa treba li nas neko napasti kao Ukrajinu da dobijemo status kandidata? No, onda se zaustavim, kažem si, Zlatko, dosta je. Uostalom, to bi bilo vrlo nezgodno jer bi nam onda naši evropski saveznici, poput vas u Bugarskoj i Rumuniji morali slati oružje preko Beograda – kazao je Lagumdžija izazvavši smijeh okupljenih u Bakuu.

Sudionici rasprave su se složili kako je rat u Ukrajini pokazao koliko Evropa može biti krhka i ranjiva, te koliko je EU važna kao instrument zaštite slobode i teritorijalnog integriteta zemalja članica.

- Evropska Unija mora se ubrzati, to nije samo radi dobra zemalja Zapadnog Balkana, to je dobro za EU. Mi u BiH ne želimo da nas se tretira kao siromašnog rođaka kojeg posjetite jednom godišnje, ne želimo da nas tako gledaju, već da na nas računaju kao na partnera – zaključio je Lagumdžija.