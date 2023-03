Denis Bećirović za "Avaz": Državnom imovinom se ne mogu igrati

U intervjuu za „Dnevni avaz“ član Predsjedništva BiH Denis Bećirović govorio je o antidejtonskom djelovanju Milorada Dodika, državnoj imovini, najavama blokade FBiH te izborima za novog lidera SDP-a.



Pokazati kredibilitet

Prije nekoliko dana na Vas se obrušio Milorad Dodik zbog Vašeg stava o agresiji na Ukrajinu te je spominjao čak i „redefiniranje pozicija“ u vlasti. Bojite li se da bi zbog ovakvih pitanja Dodik ponovo mogao krenuti u opstrukcije državne vlasti i blokade kao što je radio u prethodnom periodu?

- Iskreno preferiram politiku saradnje, dijaloga i rješavanja životnih pitanja građana države BiH. Nadležni državni organi donijeli su odluke da se krećemo u pravcu euroatlantskih i evropskih integracija. Jednoglasno usvojene odluke državnih organa nose sa sobom i obavezu usklađivanja naše vanjske politike sa Zapadom. Nažalost, ovo što sam naveo u prethodnim rečenicama Milorad Dodik svojim jednostranim potezima pokušava blokirati. Njegova antidejtonska politika se u posljednjih nekoliko godina transformirala iz najvećeg političkog problema u najveći sigurnosni problem u ovom dijelu Evrope. SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo su mu zbog antiustavnog djelovanja i podrivanja mirovnog procesa uveli opravdane sankcije. Vrijeme je da i EU pokaže kredibilitet i snagu u zaustavljanju ovog destruktivnog političara tim prije jer i dalje nastavlja otvoreno podržavati Putinovu politiku. Dodik nije samo problem BiH.

Kako izaći nakraj onda s njim?

- On će nastaviti s politikom blokada, podvala, provokacija i ucjena u mjeri u kojoj mu to bude dozvoljeno. Samo politički amateri mogu nasjesti na njegove prijetnje. Kada je riječ o njegovom spominjanju „redefiniranja pozicija“ u vlasti, javno ga pozivam da odmah krene u „redefiniranje“ ako to može provesti. U slučaju da krene u tom pravcu, imam spreman adekvatan odgovor i na taj njegov potez.

Dugoročna rješenja

Nedavno ste predložili izradu i usvajanje državnog zakona o plinu, međutim, iz RS se tome oštro protive. Možete li ukratko pojasniti koje su ključne štete koje naša zemlja trpi zbog nepostojanja državnog zakona i koje bi koristi BiH imala od njegovog usvajanja?

- Prije svega, mora se znati i u svakoj prilici naglasiti da je adekvatno uređenje oblasti prirodnog plina na državnom, a ne entitetskom nivou, ustavna obaveza.

Jedna od osnovnih obaveza Bosne i Hercegovine jeste i usklađivanje energetskog sektora s tzv. energetskim paketima EU. Entitetsko uzurpiranje državnih ovlasti se i u praksi pokazalo pogubnim za uspostavu jedinstvenog tržišta u Bosni i Hercegovini te otvara prostor za pravno i ekonomsko nasilje. Kao rezultat, sektor prirodnog plina je trenutno neadekvatno i nedovoljno uređen, primarno zbog nepostojanja adekvatne zakonske i regulativne osnove na državnom nivou.

S obzirom na to da je SDA preko Refika Lende blokirala izbor novog predsjednika FBiH te najavila blokadu izbora Vlade bez ove stranke, mnogi sada očekuju reakciju visokog predstavnika. Treba li Kristijan Šmit (Christian Schmidt) reagirati?

- Važna pitanja se ne mogu i ne smiju rješavati kratkoročno i u skladu sa željama pojedinaca ili određenih stranaka. Rješenja moraju biti dugoročna, principijelna i u skladu sa standardima koji važe u demokratskim zemljama.

Nažalost, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Šmit 2. oktobra 2022. nije ojačao demokratiju, već etnokratiju.

Ista pravila

Ustavni sud prihvatio je Vaš zahtjev te je sporni Zakon o nepokretnoj imovini entiteta RS stavljen van pravne snage. Vjerujete li da ovo može staviti tačku na Dodikove pokušaje jednostranog prisvajanja državne imovine?

- Neupitna je ustavnopravna činjenica da državna imovina pripada državi BiH. Bosna i Hercegovina je članica Ujedinjenih naroda i za nju važe pravila kao i za sve druge države članice. Ne postoji država bez državne imovine i BiH u tom pogledu ne može biti nikakav izuzetak. Državnom imovinom Bosne i Hercegovine se ne može niko igrati. To je crvena linija za sve bosanskohercegovačke patriote.

Nadležni državni organi moraju štititi ustavnost i zakonitost. Ne krijem zadovoljstvo što je Ustavni sud BiH početkom marta ove godine donio privremenu mjeru kojom je sporni Zakon o nepokretnoj imovini bh. entiteta RS stavio van snage do konačne odluke Ustavnog suda BiH za ocjenu ustavnosti spornog zakona.

Predsjednik SDP-a

Ove godine bi trebao biti održan izbor za novog predsjednika SDP-a. Vidite li sebe na toj poziciji?

- Prije svega, želim istaći da nikada nisam na politički angažman gledao na način da personalno određujem gdje sebe vidim. Od momenta izbora za člana Predsjedništva BiH potpuno sam posvećen obavljanju odgovorne i časne funkcije člana Predsjedništva BiH. Ljudi su mi ukazali povjerenje da obnašam najvišu funkciju u našoj državi i radim sve što je u mojoj moći da to opravdam.

Dakle, ne vidite?

- Država je neuporedivo važnija od bilo koje političke stranke, a samim tim i najviša državna funkcija od bilo koje stranačke.