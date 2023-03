Ivana Marić: SDA i DF ostaju u opoziciji, Dodik ne smije ništa preduzeti

U intervjuu za Federalnu televiziju, politička analitičarka Ivana Marić govorila je o tome da li se politička situacija sa kantonalnih nivoa može odraziti i na nivo FBiH.



Što se tiče formiranja vlasti u Federaciji, Marić ističe kako ništa nije važnije od Ustava. Kad su u pitanju prigovori Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt), da njegova rješenja nisu dobra, Marić pita u kojoj državi je moguće da se nakon izbora kupi nekoliko zastupnika i na osnovu toga napravi vještačka većina – u Klubu Bošnjaka i na osnovu toga se dobije izabrani potpredsjednik i ucjenjuje druge da budu primljeni u vlast iako znaju da nisu dio većine. Ona podsjeća da je slično bilo 2014. godine – SDP je imao većinu u Klubu Srba, čak nisu insistirali na svom potpredsjedniku, glasali su za DF-ovog: - Pomakli su se i ostavili onima koji zaista imaju većinu da formiraju vlast. Vidimo da SDA to ne namjerava i da će do zadnjeg tjerati da sa njima uđu u koaliciju iako to ne žele.

Ko će to blokirati

Marić je komentirala izjavu američkog ambasadora u BiH Michaela Murphyja da Sjedinjene Države imaju odgovor na blokadu uspostave vlasti u Federaciji BiH, ali i izjavu predsjedavajućeg Kluba Bošnjaka u Domu naroda FBiH Muamera Zukića iz SDA, koji je kazao kako smatra da su se udružili strani i domaći faktori da bi blokirali Bošnjake i njihovo pravo da budu politički narod te da i oni ‘imaju svoje mehanizme jer igraju na domaćem terenu’. Prema njenom mišljenju, i dosada je međunarodna zajednica nekoga preferirala, a nekoga ne. Ponovo je podsjetila na izbore 2014. godine, kada su stali na stranu protiv SDP-a, koji je tada bio na vlasti – tada se iz SDA niko nije bunio. Međunarodna zajednica, nastavlja Marić, omogućila je i da HDZ 2010. godine, ad hoc rješenjem da je 5 trećina od 17, bude izbačen iz vlasti – SDA se tada nije bunila: "A sada je to odmah napad na Bošnjake, napad na BiH. Naše političke stranke imaju tu formulu – napade na sebe transponuju u napad na narod. U kojem smislu je to napad na Bošnjake? Stranke koje su nasuprot SDA, a bošnjačke su, dobile su više glasova od SDA i DF-a. Ne možemo ovdje pričati o izigravanju volje Bošnjaka – to je samo njihova isprika”.

Bez međunarodne zajednice, nažalost, ne možemo, kaže Marić – zato što naše stranke ne poštuju volju birača. Neko novo nametanje je rješenje – da se ispoštuje volja birača, dodaje ona:

- Da izigramo igrarije stranaka, kupovinu zastupnika nakon izbora. Birači su glasali za opoziciju, za stranke koje nisu bile ni SDA ni DF. Oni su kupili delegate u kantonalnim skupštinama i na osnovu toga dobili delegate u Domu naroda – to nije izborna volja birača. Ako su stranke varale nakon izbora, ne vidim ništa sporno u tome da međunarodna zajednica vrati izbornu volju birača.

Kad je u pitanju formiranje vlasti u USK-u, Marić napominje kako smo i ranije imali situaciju da su kantonima bile druge vladajuće većine nego što su na višim nivoima. To je i razumljivo, objašnjava ona – zbog bliskosti velikog broja stranaka: “Mnoge od njih su nastale iz SDA, neke iz SDP-a – nisu to neke velike razlike u politikama što se tiče tog nivoa. Nema tu neke nacionalne politike, velikih tema... Tu se gledaju osobe”.

Marić dodaje kako se na nivo FBiH to neće odraziti, tu je zabetonirana većina HDZ-a, SDP-a, NiP-a i NS-a – manje stranke kalkuliraju: “Mislim da je to gotovo. Ostaju u opoziciji SDA i DF”.

Prijetnje Milorada Dodika otcjepljenjem Marić je uporedila s djetetom koje gleda roditelje, a zna da nešto ne smije uraditi, ali stalno to pokušava: - Deset godina minimalno on spominje otcjepljenje, samostalnost. Referendume je prestao spominjati – on nikad neće prijeći crvenu liniju jer zna šta to znači, ali i zna da ovim provocira sve. To je reakcija koju želi da dobije, da bi građani u RS-u zaboravili koliki su im računi za struju došli, da ne razmišljaju o njegovim aferama i o tome da nema novca da vrati dugove. Sve je to više iritantno koliko dugo traje, a niko mu ništa ne može. Dosad je sa druge strane imao nekoga ko mu je stalno uzvraćao – kao što su bili Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Pozitivno je da niko iz Osmorke ne reaguje na njegove – jer on ne smije ništa preduzeti.

Rasla moć

Na kraju, Marić pojašnjava kako je sa reakcijama samo rasla moć i Milorada Dodika: - Možda da probamo novu taktiku, da mu se ne odgovara, da se ne vraća lopta u njegovo dvorište jer onda nema čime da se igra. Ovako se samo prepucava sa Amerikom Da ima hrabrosti bilo šta uraditi, on bi to uradio prije 10 godina, on ne bi ovoliko galamio zbog zakona o državnoj imovini – već bi samo to implementirao. On je upravo galamdžija koji ne smije ništa da uradi”.

Na Dodikovu ispraznu retoriku trebaju reagovati institucije, u Tužilaštvu BiH ima predmet o njegovom negiranju genocida, podsjeća Marić: - To je pravi način, a ne da mi svi pričamo. Imali smo osam godina, stalno su bile verbalne prijetnje, niko ništa nije ni spriječio ni uradio – uvijek je morao visoki predstavnik. Treba zahtijevati od Ustavnog suda, od Tužilaštva... – da poštujemo mi pravnu državu jer vidimo da se on odaziva, iako je govorio da neće. Vidjeli smo i da su se prestraše kada se pokrene postupak – nije jednostavno kada dođe poziv za sud.