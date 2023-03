Svetlana Cenić: Dodik želi sebe i svoju porodicu da zaštiti od kritike

Svetlana Cenić, ekonomistica i politička analitičarka, gostovala je na BN telviziji.

- Izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske, kojim se uvode nova krivična djela protiv časti i ugleda, odnosno krivično djelo uvrede i klevete Milorad Dodik želi sebe i svoju porodicu da zaštiti od pokušaja bilo kakve kritike mada bi on, da je takav zakon ranije postojao, do sada bio na prosjačkom štapu jer je on mnoge do sada vrijeđao, provlačio kroz blato i etiketirao - rekla je ekonomista Svetlana Cenić u emisiji MAT BN televizije.

Veliki vođa

Kriminalizacija uvrede i klevete takođe pokazuje da je "veliki vođa" u velikom strahu jer se zna da ljubav naroda prema njemu nije onakva kakvom želi da se predstavi, smatra Cenić.

- Svi znamo kako je Dodik "dobio" izbore i ostaje pitanje koliko će ta ljubav trajati jer Srpska nema para. Srpska je u deficitu, i po izvještaju MMF-a - tvrdi Cenić.

Da para ima Vlada Srpske se ne bi zaduživala i pored prihoda koji su ostvareni mimo plana.

- Kad para nema, šta mu drugo ostaje nego da guši kritiku i pitanja? Novinare i one koji pitaju gdje su pare, zašto ih nema i gdje nestaju i kako to da se porodično bogatstvo uvećava dok istovremeno narod loše živi, želi da uguši i stavi pod kontrolu - objašnjava Cenić.

Zakon se odnosi ne samo na novinare nego i na građane.

- Njegov uzor i prijatelji su Viktor Orban, Vladimir Putin i turski predsjednik Erdogan. On je njihov prijatelj, od njih kopira i prepisuje al ni to ne može da ide u nedogled i imat će suprotan efekat - kaže Cenić.

Dodik uporno tvrdi da podržava medije, bez obzira da li mu se sviđa njihov program ili ne, ali da mora da se, kako je rekao, poveća stepen odgovornosti i uvede neki red. Cenićeva smatra da se to prije svega odnosi na BN televiziju.

- BN televizija mu je trn u oku i uvođenje reda o kom govori se vjerovatno odnosi na tu medijsku kuću. Većinu elektronskih medija on kontroliše. Još jedino BN televizija nije pod njgovom kontrolom. Nije mogao na drugi način, čak ni prijetnjama. On će spornim dopunama Krivičnog zakona pokušati da ozakoni ono kako se on ponaša - jasna je Cenić.

Mi ne živimo u normalnom svijetu nego u paralelnom univerzumu, nekom dobu staljinizma, kaže dalje.

- To je populizam, demagogija, ono što se u stranoj literaturi zove "strongmen", tj. moćnik, koji odlučuje u životu i smrti i otvara lovnu sezonu. On se petlja u rad istražnih organa, on tuži, sudi i presuđuje - kaže Cenić.

Crna lista

Cenić naglašava da krivična prijava protiv nekoga ko misli drugačije od Dodika znači da ntaj neko nigdje neće moći da radi dok se presuda ne donese.

- S druge strane, ako ste dio sistema, ako ste na crnoj listi, ako ste pravosnažno presuđeni za krivična djela, vi možete sve, jer je tako rekla partija - smatra Cenićeva.

Svetlana Cenić dodaje da Dodik pritiscima pokušava da drži na lancu narod koji je počeo da se otima, a lanac da puca.

- Zakon ne može da da nekom čast i ugled, ako to nema. Čast i ugled nisu voćka da se kaleme. Njih imate ili ne, zakon vam ih ne može dati - kategorična je Cenić.