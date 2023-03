FHMZ: Tokom dana sunčano, poslijepodne kiša

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana jače naoblačenje praćeno kišom. Padavine se najprije očekuju u južnim i jugozapadnim područjima, a tokom noći i u ostatku zemlje. Vjetar prije podne slab, a poslije podne umjeren, na momente pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeverozapadu zemlje do 13, a najviša dnevna od 15 do 22 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana naoblačenje, a tokom noći se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

Narednih dana snijeg i kiša

U srijedu oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U višim područjima i na planinama se očekuje snijeg. U večernjim satima u nizinama centralne i istočne Bosne je moguća susnježica ili snijeg. Poslije podne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti na sjeverozapadu Bosne, a u ostatku zemlje prema kraju dana ili tokom noći. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Krajem dana i tokom noći u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

U četvrtak u centralnim i istočnim područjima umjereno do pretežno oblačno, ponegdje je moguće i provijavanje slabog snijega. U ostalim dijelovima sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 6, a najviša dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike bit će povoljnije u prijepodnevnim satima. Stabilnije vrijeme ugodno će djelovati na većinu populacije. Pri tome bi hronični bolesnici trebali biti oprezniji tokom jutra, obzirom da će biti prohladno. Drugi dio dana lošiji, uz postepeno jačanje južine i padavine, što bi kod osjetljivih osoba moglo uzrokovati reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, malaksalosti i nesanice.