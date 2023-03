FHMZ: Danas sunčano, narednih dana kiša i snijeg

U našoj zemlji danas se očekuje sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 7, dnevna od 13 do 19 stepeni.

U Sarajevu sunčano. Tokom poslijepodneva umjereno naoblačenje. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 14 stepeni.

Sutra i prekosutra kiša

U utorak sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost. Tokom noći jače naoblačenje praćeno kišom. Vjetar prije podne slab, a poslije podne umjeren, na momente pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeverozapadu zemlje do 13, a dnevna od 15 do 22 stepena.

U srijedu oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U višim područjima i na planinama se očekuje snijeg. U večernjim satima u nizinama centralne i istočne Bosne je moguća susnježica ili snijeg. Poslije podne prestanak padavina i smanjenje naoblake na sjeverozapadu Bosne, a u ostatku zemlje prema kraju dana ili tokom noći. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Krajem dana i tokom noći u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Slično kao i na izmaku vikenda, uz povoljne biometeorološke prilike većina populacije će se osjećati bolje i biti radno motivisana. Duži sunčani intervali povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Preporučljivo je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju tokom jutarnjih sati, kada će biti prohladno. Danju toplije i ugodnije.