Zavod KS krši prava pacijenata: Građanima uskraćeno liječenje

Finansijski plan koji je sačinjen i koji će se na Skupštini Kantona Sarajevo naći na narednoj sjednici sigurno će biti usvojen, jer ukoliko ne bude usvojen do 31. marta, u pitanje će biti dovedena isplata plaća radnicima u zdravstvenom sektoru. Međutim, pacijenti su tu zadnja rupa na svirali.

Ne poštuju odluke

Jedan od onih koji upozoravaju na nezakonitosti ZZOKS u raspisivanju i provođenju javnih poziva je i osnivač i direktor PZU „Atrijum“ prim. mr. sci. dr. Mirsad Đugum. Za „Avaz“ ističe da mu je u čitavoj priči najviše žao pacijenata.

- Najgore je to što pacijenti čekaju na ultrazvuke abdomena po četiri do pet mjeseci. Ne poštuje se ni odluka ministra zdravstva KS koji je donio pravilnik prema kojem pacijenti koji duže od 30 dana čekaju usluge imaju pravo iste odraditi bilo gdje, a da im se novac za to refundira. Za pacijente koji plaćaju zdravstveno osiguranje ovo je užasno - kazao nam je dr. Đugum.