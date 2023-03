Sijarto: Iako su svi deklarativno za proširenje EU, neke zemlje iza zatvorenih vrata usporavaju procese

Ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Sijarto rekao je u intervjuu za RTRS da zemlje Zapadne Evrope nisu iskrene kada govore o proširenju EU.

Sijarto je naveo da ove zemlje javno uvijek kažu da žele da zemlje zapadnog Balkana budu dio EU, ali da postoje članice koje usporavaju napredak pojedinih zemalja na njihovom putu ka EU.

- Kada smo iza zatvorenih vrata, 27 zemalja članica, onda govore vrlo protiv proširenja. Zabrinuti su, dosta je stvari tu umjetno i nisu spremni da idu ka proširenju. Zato mislim da je jako važno razumjeti da postoje zemlje koje jako usproravaju proces proširenja. Nikada to neće otvoreno reći, ali ako pogledate njihove radnje, stalno su zabrinuti, ne slažu se sa komisijama. Tako da oni usporavaju proces. Mi urgiramo da oni to ne rade - istakao je šef mađarske diplomatije.

Više štete Evropi

Govoreći o sankcijama EU Rusiji zbog sukoba u Ukrajini, Sijarto je rekao da su sankcije više štete nanijele evropskoj, nego ruskoj ekonomiji.

Sijarto je poručio da politika sankcija nije dobar put i da je pozicija Mađarske o tom pitanju veoma jasna, dodajući da se njegova zemlja uvijek zalaže za mir.

Kada je riječ o programu podrške mađarske Vlade poljoprivrednicima u RS, Sijarto je rekao da će za 805 subjekata iz RS, koji su podnijeli zahtjev za bespovratna sredstva, biti isplaćeno 11,5 miliona eura.

On je istakao da Mađarska smatra da, pomažući ekonomski razvoj, može doprinijeti stabilnosti, miru i progresu Zapadnog Balkana.

- Zato smo pokrenuli program sa RS u okviru našeg programa "Odgovorno susjedstvo". U ovom programu odvojili smo 30 miliona eura u prvoj fazi za mala i srednja preduzeća u polju poljoprivrede u slučaju ako kupuju mađarske poljoprivredne mašine i opremu. To je dobro za RS, BiH, a i za Mađarsku - naveo je Sijarto.

Druga faza projekta

On je naglasio da je zajedno sa predsjednikom RS Miloradom Dodikom postignuta saglasnost o drugoj fazi ovog projekta, te da bi uskoro trebalo da bude raspisan javni poziv.

- Predsjednik je naglasio da hoće da daje podršku malim i srednjim preduzećima na polju informacionih tehnologija, ali i da će imenovati druga područja takođe - rekao je Sijarto.

Sijarto je naglasio da se u RS uvijek osjeća kao kod svoje kuće.

- Ovdje imam mnogo prijatelja, pogotovo predsjednika Dodika. Danas su me na konferenciji za novinare u Sarajevu pitali šta mislim o Dodiku, a ja sam rekao "koga briga, treba nas biti briga samo šta ljudi u RS misle o njemu". On je legitimni vođa, on je izabran. Ko god ga osporava ili stavlja na listu sankcija, ponižava ljude RS jer su ga oni izabrali i mi to moramo poštovati. Lično, Dodik je prijatelj Mađarske, moj dobar prijatelj i mi smo prijatelji RS - rekao je on.